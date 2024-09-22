بيلعبوا يد وسلة، مفاجأة بشأن منتخب الكراسي المتحركة الفائز ببطولة العالم

فجر مصدر مفاجأة بشأن منتخب مصر للكراسي المتحركة لكرة اليد، الذي توج مساء أمس السبت بلقب بطولة العالم التي استضافتها مصر، خلال الفترة من 16 حتى 21 سبتمبر الحالي، بعد الفوز على أمريكا 2-0، في المباراة النهائية.

وأكد المصدر أن منتخب كرة اليد للكراسي المتحركة هو نفسه منتخب كرة السلة للكراسي المتحركة، الذي شارك في بطولة العالم لكرة السلة للكراسي المتحركة خلال الفترة من 5 حتى 24 يونيو 2023.

وأعلنت اللجنة البارالمبية في يونيو 2023 قائمة منتخب مصر لكرة السلة للكراسي المتحركة في بطولة كأس العالم والتي ضمت كلا من: سامي منصور عبد الرحمن، توبة مجدي محمود، محمد أنور أحمد، محمد محمد حسب النبي، مجدي طلعت عبده، أحمد صلاح محمد، محمود صبري ابراهيم، محمد فرج جمعة، أشرف أبو زيد، أشرف زغلول، أحمد فتحي سعد، الحسن صدقي، حيث ترأس البعثة وقتها إيهاب حسانين، عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية، وقاد المنتخب فنيًا عادل شريف، وجمال جاد الرب مدرب، ومحمد رشاد المدير الإداري.

الغريب في الأمر أن قائمة منتخب كرة السلة للكراسي المتحركة في بطولة العالم للأخيرة، شهدت تواجد 6 لاعبين من أصل 10 في قائمة منتخب كرة اليد للكراسي المتحركة، وهو ما أثار الجدل حول جدوى إقامة بطولات لا نمتلك منتخب لها ويتم تجميع اللاعبين من منتخبات أخرى.

وضمت قائمة منتخب مصر للكراسي المتحركة لليد التي خاضت بطولة العالم كلًا من: “سامي منصور، توبة مجدي، محمد أنور، محمد حسب النبي، مجدي طلعت، أحمد صلاح، ربيع حسني، أحمد عصام خليل، آيات أحمد، وإيمان حسن“.

فيما هنأ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، منتخب مصر لكرة اليد للكراسي المتحركة، بعد فوزه بلقب بطولة العالم للكراسي المتحركة لكرة اليد في نسختها الثانية.

منتخب مصر يتوج بلقب بطولة العالم للكراسي المتحركة لليد بعد الفوز على أمريكا

وتوج منتخب مصر للكراسي المتحركة لكرة اليد بلقب بطولة العالم التي أقيمت في مصر خلال الفترة من 16 إلى 21 سبتمبر الجاري، بعد فوزه في المباراة النهائية على أمريكا بنتيجة شوطين دون رد.

ويضم الجهاز الفني كلًا من: “الدكتور عادل إبراهيم المشرف العام على المنتخب، الكابتن وائل عبد العاطي مديرًا فنيًا، محمد فرج مدربًا، محمد عبد المنعم مديرًا إداريًا، والدكتور أحمد أكرم، والدكتور منة الله محمد أخصائي العلاج الطبيعي“.

وتعد هذه النسخة الثانية من البطولة، حيث أقيمت النسخة الأولى لبطولة العالم للكراسي المتحركة في مصر 2022، وحصل المنتخب المصري على المركز الثاني والميدالية الفضية.