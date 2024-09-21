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رياضة

وزير الرياضة يهنئ منتخب مصر لكرة اليد للكراسي المتحركة بعد فوزه ببطولة العالم

تتويج منتخب مصر ببطولة
تتويج منتخب مصر ببطولة العالم لكرة اليد للكراسي المتحركة

هنأ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، منتخب مصر لكرة اليد للكراسي المتحركة، بعد فوزه بلقب بطولة العالم للكراسي المتحركة لكرة اليد في نسختها الثانية.

وحصد منتخب مصر للكراسي المتحركة لكرة اليد لقب بطولة العالم بعد الفوز على أمريكا 2-0، في البطولة التي استضافتها مصر خلال الفترة من 16 وحتى 21 سبتمبر الحالي، بمشاركة منتخبات "مصر، البرازيل، اليابان، فرنسا، أمريكا، الهند، البرتغال، وتشيلي".

أكد الدكتور أشرف صبحي أن تحقيق لقب بطولة العالم لليد للكراسي المتحركة، يُعد إنجازًا جديدًا يُضاف لمنظومة الرياضة المصرية علي المستوى الدولي.

 

منتخب مصر يتوج بلقب بطولة العالم للكراسي المتحركة لليد بعد الفوز على أمريكا

وتوج منتخب مصر للكراسي المتحركة لكرة اليد بلقب بطولة العالم التي أقيمت في مصر خلال الفترة من 16 إلى 21 سبتمبر الجاري، بعد فوزه في المباراة النهائية على أمريكا بنتيجة شوطين دون رد.

قدم منتخب مصر أداء قويا في المباراة النهائية، ونجح في حسم الشوط الأول لصالحه، بنتيجة 6/1 قبل أن يفوز في الشوط الثاني بنتيجة 12/6.

وشهدت المباراة النهائية تألق عدد كبير من لاعبي المنتخب الوطني، وعلى رأسهم مجدي طلعت نجم البطولة الأبرز، ومحمد حسب الله سويلم، وأحمد صلاح وتوبة مجدي وآيات أحمد وغيرهم.

وضمت قائمة منتخب مصر للكراسي المتحركة لليد التي خاضت بطولة العالم كلًا من: “سامي منصور، توبة مجدي، محمد أنور، محمد حسب النبي، ربيع حسني، أحمد عصام خليل، مجدي طلعت، أحمد صلاح، آيات أحمد، وإيمان حسن“.

ويضم الجهاز الفني كلًا من: “الدكتور عادل إبراهيم المشرف العام على المنتخب، الكابتن وائل عبد العاطي مديرًا فنيًا، محمد فرج مدربًا، محمد عبد المنعم مديرًا إداريًا، والدكتور أحمد أكرم، والدكتور منة الله محمد أخصائي العلاج الطبيعي“.

وتعد هذه النسخة الثانية من البطولة، حيث أقيمت النسخة الأولى لبطولة العالم للكراسي المتحركة في مصر 2022، وحصل المنتخب المصري على المركز الثاني والميدالية الفضية.

أشرف صبحي يجتمع بأعضاء "الاتحاد الأفريقي للرياضات الجامعية" في نيجيريا

منتخب مصر يتوج بلقب بطولة العالم للكراسي المتحركة لليد بعد الفوز على أمريكا

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