تخلى عن حلمه بعد سقوطه تحت عجلات الترام، رحلة رفقي بدوي مع الأدب والإبداع

رحل عن عالمنا مساء أمس السبت الكاتب والروائي الكبير رفقي بدوي بعد صراع طويل مع المرض.

بدأت رحلة رفقي بدوي مع الكتابة فى سن صغير جدًا بعد أن تخلى عن عشقه الأول - كرة القدم - قبل أن يبلغ عمر الـ 14 فى الـ 15 من فبراير عام 1964م، بعد أن سقط تحت عجلات الترام وبترت كلا ساقيه اليمنى واليسرى، ليقضي الأديب الصغير فترة علاجه فى القراءة لتصل الكتب التي تصفحها فى هذه الفترة إلى 500 كتاب فى ثلاث أشهر فقط وفقًا لمقابلة فى بداية 2024 مع أحد الصحف.

رحلة رفقي بدوي مع الكتابة والإبداع

وكانت أول قصة قصيرة للروائي فى الصف الثالث الثانوي، حيث كتبها بأسلوب متفرد لا يشبه فيه أحد، لتتوالى بعد ذلك أعماله، لتصل إلى عشر مجموعات قصصية، وخمس روايات، وثلاثة كتب نقدية، ومئات المقالات الفكرية التي تعدل عشرات الكتب ، ينادي من خلالها للحق والحرية، وينصر العدالة والأصالة.

وتمتاز كل كتابات رفقي بدوي القصصية والروائية والفكرية بعمق فلسفي نافذ، ورونق شعري بديع، وصراحة فكرية موجعة.

ليلقي عن إبداعاته العديدة التقدير من اتحاد الكتاب العرب، حيث صنفت روايته “أنا ونورا وماعت” ضمن أهم مائة رواية عربية، كما حاز على شهادة تقدير من الرئيس الراحل أنور السادات لدوره فى مجال القصة عام 1979، وحصل على جائزة التميز من اتحاد كتاب مصر عام 2013.

وتُرجمت بعض قصص رفقي بدوي إلى الإنجليزية والألمانية والفرنسية، كما تم تناول أعماله الإبداعية فى رسائل ماجستير ودكتوراه.

كتابات رفقي بدوي

وسبق للراحل المشاركة فى عدة وفود ثقافية فى الصين وليبيا وتونس والجزائر والمغرب وسورية والأردن والبحرين، وسلطنة عمان، والإمارات العربية، ومن أعماله الإبداعية:

هرمونيا الحزن والعبقرية ( مجموعة قصصية عام 1977 )

أنا ونورا وماعت ( رواية عام 1978)

هذا ما حدث أولا ( مجموعة قصصية عام 1983)

البحث عن حقيقة ما يُقال ( مجموعة قصصية عام 1983)

صباح الحب الجميل ( مجموعة قصصية عام 1991)

قراءات نصية ( قراءة فى نماذج من الرواية المصرية عام 1995)

القابض على الجمر ( مجموعة قصصية عام 1998)

بياع الحلوين ( مجموعة قصصية عام 2008 )

أرجوحة الوقت ( مجموعة قصصية عام 2008 )

كأس برفكست من فضلك ( مجموعة قصصية عام 2014)

تمددى بمستحيلى ( مجموعة قصصية عام 2016 )

اللعب على سطور الحكاية ( مجموعة قصصية عام 2019).