حزب الله يطلق 150 صاروخا ومسيرة على شمال إسرائيل
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم الأحد، عن إطلاق حزب الله نحو 150 قذيفة صاروخية وصواريخ كروز ومُسيرات باتجاه شمال إسرائيل خلال الليل والصباح.
حزب الله يطلق ١٥٠ صاروخا ومسيرة على شمال إسرائيل
وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي إن منظومة الدفاع الجوي بكافة طبقاتها حالت دون وقوع أضرار كبيرة مع نسب عالية من الاعتراضات.
ومن جانبها أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم الأحد بأن طائرة مُسيرة على الأقل انفجرت في المنارة بإصبع الجليل.
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