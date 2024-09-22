الأحد 22 سبتمبر 2024
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محافظ أسوان يتفقد مدارس أبو الريش بحرى (صور)

انتظام الدراسة فى
انتظام الدراسة فى مدارس ابو الريش بأسوان

تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان انتظام العملية التعليمية بمجمع مدارس أبو الريش بحرى للتعليم الأساسى، والذى يضم 1074 طالب وطالبة بالمراحل الإبتدائية والإعدادية والثانوية داخل 31 فصل دراسى.

يأتي ذلك مع انطلاق العام الدراسى الجديد 2024/2025، وانتظام الطلاب والطالبات بنسبة حضور وصلت إلى 100 %.

وأثناء جولته برفقه المهندس محمد الرشيدى وكيل وزارة التربية والتعليم، والقيادات التنفيذية والتعليمية، حرص المحافظ على تناول كوب المياه من الحنفيات داخل مجمع المدارس للتأكد على سلامتها وجودتها، مشيدًا بحرص أولياء الأمور والأسر على انتظام أبناؤهم من اليوم الأول للدراسة، علاوة على المستوى الراقى والنموذجى داخل المجمع المدرسى، ومستوى النظافة المتميز به.

كما قام الدكتور إسماعيل كمال بتوزيع الشنط المدرسية على أبناؤه الطلاب فى لفتة طيبة لإضفاء أجواء الفرحة والبهجة فى نفوسهم وتشجيعهم للتحصيل الدراسى، موجهًا بتكثيف الجهود، وتنفيذ أعمال النظافة العامة بشكل يومى داخل وخارج المدارس التى يصل عددها إلى 1519 مدرسة بمختلف المراحل التعليمية، وتضم 409 ألف و947 طالب وطالبة فى 10 ألاف و600 فصل دراسى.

أهمية توفير كافة الإمكانيات لجذب الطلاب 

وكلف محافظ أسوان بأهمية توفير وتسخير كافة الإمكانيات الهادفة لجذب الطلاب، وتحفيزهم للانتظام على مدار العام الدراسى، وخاصة فى ظل إرتباط ذلك بأعمال السنة وفقًا للإجراءات الأخيرة التى أقرتها وزارة التربية والتعليم بقيادة الوزير محمد عبد اللطيف.

وشدد على ضرورة تكثيف التوعية لأبنائنا الطلاب بأسلوب التعامل مع مختلف الأمراض، وكيفية الوقاية منها، والإجراءات الصحية السليمة التى يجب إتباعها فى حالة التعرض للإصابة بأى مرض للحد من تداعياته وذلك حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

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