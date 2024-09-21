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محافظات

محافظ أسوان: نتائج تحليل عينات المحطات والمرشحات تؤكد سلامة المياه (صور)

لقاء محافظ اسوان
لقاء محافظ اسوان مع اهالى ابو الريش

عقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان اجتماعًا مع ممثلى أهالى قرى أبو الريش بمركز أسوان حيث أعلن المحافظ بأنه سيتم أعمال الربط وتسليم خط المياه الناقل من محطة جبل شيشة مباشرة خزان أبو الريش بسعة 4 آلاف م3 بعد إنهاء المسافة المتبقية من الخط، والذى يصل إجمالي طوله إلى 15 كم، وبقطر 500 مللى ( UPVC ) مما يساهم فى دعم وتحسين مياه الشرب لتلبية احتياجات ومطالب الأهالى والمواطنين بالشكل المطلوب.

أضاف أنه تم التنسيق مع اللواء إيهاب خضر رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى للبدء فى استكمال أعمال مشروع إدخال منظومة الصرف الصحى لقرى أبو الريش بحرى وقبلى، والمتوقفة منذ عام 2010 لتأتى ضمن المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة"، وهو الذى سيساهم فى الوقت نفسه بتوفير فرص عمل لشباب هذه القرى للاستعانة بهم فى الأعمال الخاصة بالمشروع.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان، والمهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، بالإضافة إلى القيادات التنفيذية المختصة.

 

نتائج تحاليل عينات المياه 

 وقد أكد الدكتور إسماعيل كمال على أن نتائج تحليل العينات التى تم أخذها من جميع محطات ومرشحات مياه الشرب بالمحافظة بإجمالى 103 محطات ومرشح أكدت سلامة المياه من أى تلوث، وجارى قيام الفرق الفنية المركزية بمتابعة حالة المياه فى الشبكات لإعداد التقرير النهائى عنها خلال 48 ساعة، وبالتالى لا توجد أى مخاوف من إنتشار الأمراض المعدية حيث أن جميع الحالات الموجودة بالمستشفيات جاءت نتيجة تلوث الأطعمة أو المشروبات.

أشار إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى قامت بأعمال غسيل وتطهير وتعقيم لجميع المحطات والمرشحات، وخاصة فى مناطق أبو الريش وبنبان والرقبة بدراو لضمان سلامة المياه وجودتها وطمأنة المواطنين، وهو الذى يتطلب فى الوقت نفسه أهمية المشاركة المجتمعية الجادة لنشر التوعية بين الأهالى وعدم المبالغة والتهويل حيث يتم نشر الحقائق أولًا بأول سواء على مستوى الحكومة أو على مستوى المحافظة.

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​ أسوان مشروع المياه تلوث الصحة

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