دفن جثة طفل لقى مصرعه في حادث مروري على دائري المعادي
صرحت جهات التحقيق بدفن جثة طفل يُدعى أنس شريف، 12 عامًا، بعد أن لقى مصرعه في حادث سير مأساوي أمام كارفور المعادي بالقاهرة، وذلك عقب ورود تقرير الطب الشرعي.
يذكر أن الطفل قد تعرض للدهس بواسطة سيارة ملاكي وفر قائدها هاربًا من مكان الحادث.
تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا حول العثور على جثة طفل ملقاة على الأرض وبها إصابات خطيرة، وانتقلت فرق الأمن إلى موقع الحادث، ونقلتها إلى مشرحة مستشفى البنك الأهلي.
جرى تحرير محضر بالواقعة، وتكثف الجهات الأمنية جهودها لضبط قائد السيارة المتسبب في الحادث.
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