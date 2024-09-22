محافظ الغربية: دور كبير للأزهر الشريف ومؤسساته في نشر الوعي (صور)

أشاد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية بانتظام الدراسة بجميع المعاهد الأزهرية بمراكز ومدن المحافظة المختلفة اليوم الأحد، مع بدء العام الدراسي الجديد للمعاهد التي تعمل بنظام الفترة الواحدة اليوم وسط التزام تام لجميع الطلاب والطالبات بالزي الأزهري الرسمي المقرر على جميع المعاهد الأزهرية.

وأكد محافظ الغربية على دور الأزهر الشريف ومؤسساته وخاصة المعاهد الازهرية في نشر الوعي والتعريف بصحيح الدين وإدراك أهمية التنوير في بناء الإنسان والمجتمع، وكذا الاهتمام بالشباب والأطفال لإعداد أجيال جديدة تتسم بالوسطية والسماحة والاعتدال.

ومن جانبه قال الشيخ عبداللطيف حسن طلحة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية، إنه قد تم الاستعداد الجيد لبدء العام الدراسي الجديد بجميع المعاهد الأزهرية بمراكز ومدن محافظة الغربية وإجراء أعمال الصيانة اللازمة ببعض المعاهد وتزويد البعض بالأثاث اللازم وتوافر كافة المعلمين لتدريس المواد الدراسية وسد العجز في بعض التخصصات.

وأشار إلي أنه تم عقد اجتماعً بمديري المراحل التعليمية ومديري الإدارات الأزهرية لوضع خطة العمل للعام الدراسي الجديد.

كما تم التأكيد على تنفيذ خطط المتابعة لضمان سير العملية التعليمية بكفاءة، وضرورة المتابعة الدقيقة لتحسين جودة التعليم، ورصد أي مشكلات تطرأ خلال الدراسة لفحصها ومعالجتها فور حدوثها،حتى نشهد عامًا دراسيًّا مميزًا في إطار حرص الأزهر على تطوير المنظومة التعليمية بشكل مستمر وفعال.

وأضاف طلحة أنه تم توجيه جميع مديري المعاهد الأزهرية بالتسليم الفوري للكتب الدراسية، ومتابعة التعديلات التي طرأت مؤخرًا علي بعض المناهج والمواد الدراسية، وتوفير عدد من القاعات الدراسية لاستيعاب الكثافات الهائلة بالمعاهد النموذجية بمرحلة رياض الأطفال.