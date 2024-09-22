الأحد 22 سبتمبر 2024
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محافظ المنيا: ضبط 116 مخالفة خلال حملات تفتيشية تموينية مكبرة

محافظ المنيا: ضبط
محافظ المنيا: ضبط 116 مخالفة خلال حملات تفتيشية تموينية مكبر

 أعلن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، ضبط 116 مخالفة خلال حملات تموينية بالمراكز والأحياء بالتنسيق بين التموين ومباحث التموين ورؤساء المراكز وجهاز حماية المستهلك وغيرها، لإحكام الرقابة على الأسواق.

 وشدد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين للقانون وردع كافة الممارسات الاحتكارية.

 

محافظ المنيا: ضبط 116 مخالفة خلال حملات تفتيشية تموينية مكبرة

 ووجه المحافظ بتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على الأسواق والمخابز ومستودعات البوتاجاز ومنافذ البيع المختلفة لمتابعة توافر السلع الغذائية وسلامتها وضمان وصول الدعم لمستحقيه والتأكد من مطابقتها للمواصفات، إلى جانب تكثيف الحملات التموينية على محطات الوقود لمتابعة المخزون وضمان توفره بكميات كافية لتلبية احتياجات المواطنين، مشددًا على ضرورة الرقابة المستمرة لمنع أي تلاعب أو احتكار، وحماية جمهور المستهلكين من الغش التجاري.

 

المهندس عبد الباسط وكيل وزارة التموين في المنيا 

وفي هذا الإطار، قال المهندس عبد الباسط وكيل وزارة التموين أن المديرية نفذت حملات تموينية مفاجئة على الأسواق والمخابز ومنافذ البيع المختلفة بعدد من مراكز وقرى المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية 

ضبط 98 مخالفة في مجال المخابز البلدية في المنيا 

وتم ضبط 98 مخالفة في مجال المخابز البلدية (نقص وزن –إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – عدم وجود ميزان - عدم وجود سجلات – عدم وجود شهادة-توقف)، و18 مخالفة في مجال الأسواق (عدم الإعلان عن الأسعار – بيع بأزيد من السعر – منتهى الصلاحية – مجهول المصدر - عدم وجود شهادة صحية – تجار تموينين )، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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