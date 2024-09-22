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تنسيق جامعة الأزهر 2024، الحد الأدنى للقبول بكليات القسم العلمي

تنسيق جامعة الأزهر
تنسيق جامعة الأزهر 2024

أعلن الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر نتيجة تنسيق القبول للعام الجامعي 2024- 2025م مقدمًا  التهنئة للطلاب الجدد والشكر لوزير الاتصالات ونوابه، وللقائمين على مكتب التنسيق بجامعة الأزهر.

وأشار إلى أنه تم توحيد الحد الأدنى لكليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والهندسة على مستوى المنطقة الجغرافية (القاهرة – قبلي – بحري) ترسيخا لمبدأ المساواة بين أبنائنا الطلاب والطالبات، مشيرًا إلى أن إجمالى عدد الناجحين بالثانوية بلغ ( 91341) طالبا، تقدم منهم للتنسيق ( 77065)  طالب وطالبة.

وأوضح أن الحد الأدنى للقبول  بكليات طب البنين والبنات القاهرة (618) درجة بنسبة 95.08%،  كليات طب بنات وبنين دمياط (613) درجة بنسبة 94.31%، كليات طب بنين وبنات أسيوط (609) درجة بنسبة 93.69%.

وكليات صيدلة بنين وبنات القاهرة (599) درجة بنسبة 92.15 %، كليات طب الاسنان بنين وبنات القاهرة (607) بنسبة 93.38%  وكلية هندسة بنين وبنات القاهرة (582) درجة بنسبة 89.54  %، وهندسة بنين قنا (576) درجة بنسبة   88.62 %. 

 

القسم العلمى بنين 
كلية العلوم القاهرة تخصص عام ( 516 ) درجة بنسبة  79.38 %، 
كلية الهندسة الزراعية القاهرة تخصص عام ( 518 ) درجة بنسبة 79.69 %
اللغات والترجمة تخصص عام ( 491 ) درجة بنسبة  75.54 %
معهد اعداد فنى التحاليل البيولوجية بكلية العلوم القاهرة ( 567 ) درجة بنسبة 87.23 %
معهد اعداد فنى المختبرات بكلية العلوم القاهرة ( 559 ) درجة بنسبة 86 %
كلية الاعلام ( 453 ) درجة بنسبة 69.69 %
كلية التجارة القاهرة تخصص عام ( 481 ) درجة بنسبة 74 %
كلية الزراعة القاهرة تخصص عام ( 478 ) درجة بنسبة 73.54 %
كلية التربية بالقاهرة تخصص عام ( 379 )  درجة بنسبة58.31  %،
كلية اللغة العربية تخصص عام ( 435 ) درجة بنسبة  53.08%.

وعقدت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة داود، منذ قليل، مؤتمرها الصحفي لإعلان نتيجة تنسيق القبول بكليات الجامعة للعام الدراسي الجديد 2024 - 2025.

تنسيق جامعة الأزهر 2024

 وانتهت يوم الإثنين الماضى تسجيل رغبات طلاب الثانوية الأزهرية للالتحاق بجامعة الأزهر، وأوضح الدكتور محمد فرج، مستشار رئيس الجامعة للتنسيق الإلكتروني، أن عدد الطلاب الذين تقدموا للتنسيق وسجلوا رغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني ببوابة مصر الرقمية ما يقرب من 77 ألف طالبٍ وطالبةٍ.

 

خطوات الحصول على نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2024

وسيتمكن طلاب الثانوية الأزهرية 2024 من الاستعلام عن نتائجهم فور الإعلان عنها عبر موقع التنسيق الإلكتروني من خلال الخطوات التالية:

1. زيارة موقع التنسيق الإلكتروني من خلال الدخول على هذا الرابط «اضغط هنــــــــــــــا».

2. اختيار قسم خدمات تنسيق الثانوية الأزهرية.

3. إدخال رقم الجلوس والرقم السري.

4. الضغط على زر 'عرض النتيجة' للحصول على نتيجة التنسيق.

بهذه الخطوات، سيتمكن الطلاب من معرفة الكلية أو المعهد الذي تم قبولهم فيه.

 

نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2024

 وبدأ العمل بمكاتب تنسيق القبول بجامعة الأزهر بداية من يوم السبت 7 من سبتمبر وحتى يوم الخميس 21 من سبتمبر 2024م، قبل أن يصدق الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، على بدء العمل بمكتب تنسيق القبول للطلاب والطالبات الناجحين في الدور الثاني بالشهادة الثانوية الأزهرية للعام (2023م) بداية من يوم الإثنين الماضي ولمدة أسبوع.

وبعث مستشار رئيس الجامعة للتنسيق الإلكتروني برسالة طمأنة لأبنائه الطلاب الذين قدموا تظلمات في نتائج بعض المواد إلى قطاع المعاهد الأزهرية بأن أي طالب سوف يحصل على درجات في أي مادة سوف يتم إضافتها إلى مجموعه الكلي، ومن ثم يتم تنسيق الطالب وفقًا لزيادة الدرجات التي يحصل عليها.

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إعلان نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2024، بعد قليل

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لطلاب الثانوية الأزهرية، رابط نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2024

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