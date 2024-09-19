تنسيق جامعة الأزهر 2024، موعد إعلان نتيجة التنسيق لطلاب الثانوية الأزهرية

تنسيق جامعة الأزهر 2024، يترقب طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية ظهور نتيجة تنسيق القبول بكليات جامعة الأزهر للعام الدراسي 2024 - 2025، وذلك بعد غلق باب تسجيل الرغبات يوم الإثنين الماضي.

موعد إعلان نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2024

وعلمت "فيتو" أن جامعة الأزهر سوف تعقد مؤتمرًا صحفيًا يوم الأحد القادم من أجل الإعلان عن نتيجة التنسيق للعام الدراسي الجديد.

تنسيق جامعة الأزهر 2024

وكان انتهت يوم الإثنين الماضى تسجيل رغبات طلاب الثانوية الأزهرية للالتحاق بجامعة الأزهر، وأوضح الدكتور محمد فرج، مستشار رئيس الجامعة للتنسيق الإلكتروني، أن عدد الطلاب الذين تقدموا للتنسيق وسجلوا رغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني ببوابة مصر الرقمية ما يقرب من 77 ألف طالبٍ وطالبةٍ.

وكان بدأ العمل بمكاتب تنسيق القبول بجامعة الأزهر بداية من يوم السبت 7 من سبتمبر وحتى يوم الخميس 12 من سبتمبر 2024م، قبل أن يصدق الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، على بدء العمل بمكتب تنسيق القبول للطلاب والطالبات الناجحين في الدور الثاني بالشهادة الثانوية الأزهرية للعام (2023م) بداية من يوم قبل الاثنين الماضي ولمدة أسبوع.



وبعث مستشار رئيس الجامعة للتنسيق الإلكتروني برسالة طمأنة لأبنائه الطلاب الذين قدموا تظلمات في نتائج بعض المواد إلى قطاع المعاهد الأزهرية بأن أي طالب سوف يحصل على درجات في أي مادة سوف يتم إضافتها إلى مجموعه الكلي، ومن ثم يتم تنسيق الطالب وفقًا لزيادة الدرجات التي يحصل عليها.