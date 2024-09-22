تنسيق الأزهر 2024، طب القاهرة 95.08% وأسيوط 93.69%

نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2024، أعلنت جامعة الأزهر عن نتيجة تنسيق القبول بكليات الجامعة لـ العام الجامعي الجديد 2024 - 2025.

وجاء الحد الأدنى للقبول بكلية الطب جامعة الأزهر بنين وبنات بالقاهرة 95.08% .

-طب دمياط بنات وبنين 94.31 %

-طب أسيوط بنين وبنات 93.69 %

وعقدت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة داود، منذ قليل، مؤتمرها الصحفي لإعلان نتيجة تنسيق القبول بكليات الجامعة للعام الدراسي الجديد 2024 - 2025.

تنسيق جامعة الأزهر 2024

وانتهى يوم الإثنين الماضى تسجيل رغبات طلاب الثانوية الأزهرية للالتحاق بجامعة الأزهر، وأوضح الدكتور محمد فرج، مستشار رئيس الجامعة للتنسيق الإلكتروني، أن عدد الطلاب الذين تقدموا للتنسيق وسجلوا رغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني ببوابة مصر الرقمية ما يقرب من 77 ألف طالبٍ وطالبةٍ.

خطوات الحصول على نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2024

ويمكن لطلاب الثانوية الأزهرية 2024 الاستعلام عن نتائجهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني من خلال الخطوات التالية:

1. زيارة موقع التنسيق الإلكتروني من خلال الدخول على هذا الرابط «اضغط هنــــــــــــــا».

2. اختيار قسم خدمات تنسيق الثانوية الأزهرية.

3. إدخال رقم الجلوس والرقم السري.

4. الضغط على زر 'عرض النتيجة' للحصول على نتيجة التنسيق.

بهذه الخطوات، سيتمكن الطلاب من معرفة الكلية أو المعهد الذي تم قبولهم فيه.