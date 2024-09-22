مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة تنسيق القبول بكليات جامعة الأزهر اليوم

تنسيق جامعة الأزهر 2024، تعقد جامعة الأزهر اليوم الأحد، مؤتمرا صحفيا لإعلان نتيجة تنسيق القبول بالكليات للعام الدراسى 2024-2025، وذلك بمقر مجلس الجامعة.

تنسيق جامعة الأزهر 2024

وانتهت يوم الإثنين الماضى تسجيل رغبات طلاب الثانوية الأزهرية للالتحاق بجامعة الأزهر، وأوضح الدكتور محمد فرج، مستشار رئيس الجامعة للتنسيق الإلكتروني، أن عدد الطلاب الذين تقدموا للتنسيق وسجلوا رغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني ببوابة مصر الرقمية ما يقرب من 77 ألف طالبٍ وطالبةٍ.

نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2024

وكان قد بدء العمل بمكاتب تنسيق القبول بجامعة الأزهر بداية من يوم السبت 7 من سبتمبر وحتى يوم الخميس 21 من سبتمبر 2024م، قبل أن يصدق الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، على بدء العمل بمكتب تنسيق القبول للطلاب والطالبات الناجحين في الدور الثاني بالشهادة الثانوية الأزهرية للعام (2023م) بداية من يوم الإثنين الماضي ولمدة أسبوع.

وبعث مستشار رئيس الجامعة للتنسيق الإلكتروني برسالة طمأنة لأبنائه الطلاب الذين قدموا تظلمات في نتائج بعض المواد إلى قطاع المعاهد الأزهرية بأن أي طالب سوف يحصل على درجات في أي مادة سوف يتم إضافتها إلى مجموعه الكلي، ومن ثم يتم تنسيق الطالب وفقًا لزيادة الدرجات التي يحصل عليها.