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إعلان نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2024 (بث مباشر)

تنسيق جامعة الأزهر
تنسيق جامعة الأزهر 2024
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نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2024، عقدت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة داود، منذ قليل، مؤتمرها الصحفي لإعلان نتيجة تنسيق القبول بكليات الجامعة للعام الدراسي الجديد 2024 - 2025.

تنسيق جامعة الأزهر 2024

 وانتهت يوم الإثنين الماضى تسجيل رغبات طلاب الثانوية الأزهرية للالتحاق بجامعة الأزهر.

 وأوضح الدكتور محمد فرج، مستشار رئيس الجامعة للتنسيق الإلكتروني، أن عدد الطلاب الذين تقدموا للتنسيق وسجلوا رغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني ببوابة مصر الرقمية ما يقرب من 77 ألف طالبٍ وطالبةٍ.

 

خطوات الحصول على نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2024

 وسيتمكن طلاب الثانوية الأزهرية 2024 من الاستعلام عن نتائجهم فور الإعلان عنها عبر موقع التنسيق الإلكتروني من خلال الخطوات التالية:

1. زيارة موقع التنسيق الإلكتروني من خلال الدخول على هذا الرابط «اضغط هنــــــــــــــا».

2. اختيار قسم خدمات تنسيق الثانوية الأزهرية.

3. إدخال رقم الجلوس والرقم السري.

4. الضغط على زر 'عرض النتيجة' للحصول على نتيجة التنسيق.

بهذه الخطوات، سيتمكن الطلاب من معرفة الكلية أو المعهد الذي تم قبولهم فيه.

 

نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2024

 وبدأ العمل بمكاتب تنسيق القبول بجامعة الأزهر بداية من يوم السبت 7 من سبتمبر وحتى يوم الخميس 21 من سبتمبر 2024م، قبل أن يصدق الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، على بدء العمل بمكتب تنسيق القبول للطلاب والطالبات الناجحين في الدور الثاني بالشهادة الثانوية الأزهرية للعام (2023م) بداية من يوم الإثنين الماضي ولمدة أسبوع.

وبعث مستشار رئيس الجامعة للتنسيق الإلكتروني برسالة طمأنة لأبنائه الطلاب الذين قدموا تظلمات في نتائج بعض المواد إلى قطاع المعاهد الأزهرية بأن أي طالب سوف يحصل على درجات في أي مادة سوف يتم إضافتها إلى مجموعه الكلي، ومن ثم يتم تنسيق الطالب وفقًا لزيادة الدرجات التي يحصل عليها.

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إعلان نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2024، بعد قليل

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لطلاب الثانوية الأزهرية، رابط نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2024

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