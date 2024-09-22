الداخلية: استحداث منظومة متطورة لاستخراج التصاريح الجمركية المميكنة بأمن الموانئ

تواصل وزارة الداخلية، اتخاذ الإجراءات لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتستحدث منظومة تكنولوجية متطورة لاستخراج التصاريح الجمركية المميكنة بالإدارة العامة لأمن الموانئ.

واضطلعت الإدارة العامة لأمن الموانئ بقطاع أمن المنافذ، بتطوير خدمات استخراج التصاريح الجمركية من خلال استخدام آليات وتقنيات حديثة.

وتم استحداث منظومة تكنولوجية متطورة لاستخراج التصاريح الجمركية المميكنة لكافة المواطنين والشركات الراغبين فى دخول الدوائر الجمركية التابعة للإدارة العامة لأمن الموانئ.

وتستهدف تلك المنظومة حماية المحررات الرسمية عن طريق التشفير وإستخدام علامات مائية وأخرى ممغنطة لمنع التلاعب والتزوير بها.

ويأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على مواكبة أوجه التطوير والتحديث بهدف التيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية، وإستكمالًا لإستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى تفعيل إستخدام التكنولوجيا الحديثة للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية الجماهيرية الإلكترونية التي تقدمها قطاعات الوزارة والتي تسعى إلى تسهيل الإجراءات وسرعة تقديم الخدمات للمواطنين.