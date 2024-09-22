ضبط كيان تعليمي بدون ترخيص للنصب على المواطنين بمدينة نصر

تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص لإدارته كيان تعليمى "بدون ترخيص" بالقاهرة للنصب والاحتيال على المواطنين.



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى"بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية فى أحد المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق للعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى وللسفر واستكمال دراستهم بالخارج "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان وبحوزته (شهادات دراسية "خالية البيانات" منسوب صدورها للكيان المشار إليه).. وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.