الأحد 22 سبتمبر 2024
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رياضة

مدرب إنتر ميامي يهاجم حكم مباراة نيويورك سيتي

مباراة نيويورك سيتي
مباراة نيويورك سيتي

انتر ميامي، وجه خيراردو مارتينو، مدرب إنتر ميامي الأمريكي، انتقادات شديدة للحكم الذي أدار مباراة فريقه على أرض نيويورك سيتي إف سي، والتي انتهت بالتعادل بهدف لمثله، بعدما استقبلت شباك الضيوف هدف في الدقيقة 95 بعد أن كانوا على وشك ضمان النقاط الثلاث.

وعقب انتهاء المباراة التي أقيمت فجر اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة ال 30 من الدوري الأمريكي لكرة القدم، قال المدرب الأرجنتيني "لا أعلم ما إذا كان الفريق ينقصه شيء ما، أود أن أقول إن المباراة افتقرت إلى حكم جيد".

وأضاف مارتينو في تصريحات صحفية أنه قبل هدف جيمس ساندز الذي منح التعادل لنيويورك سيتي كان هناك خطأ لصالح إنتر ميامي لم يحتسب.


وقال: "أعتقد أننا قدمنا مباراة جيدة وكان يجب أن نفوز، إذا دعا الحكم أو حكم الفيديو المساعد في اللعبة الأخيرة إلى مراجعة الخطأ الفادح الذي ارتكبوه ضد يانيك برايت، لكنا فزنا بنتيجة 1-0".

ويحافظ إنتر ميامي رغم التعادل على صدارة القسم الشرقي للدوري برصيد 64 نقطة ويعد المرشح الأوفر للتتويج بلقب كأس المشجعين لأفضل فريق في الدوري الاعتيادي.

 

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