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رياضة

نيويورك سيتي يتعادل مع إنتر ميامي بالضربة القاضية بمشاركة ميسي

ميسي
ميسي

تعادل إنتر ميامي، بقيادة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي 1-1 أمام نيويورك سيتي، بعدما استقبلت شباكه هدف التعادل في الدقيقة 95 بعدما كان قريبا من حصد النقاط الثلاث، بالدوري الأمريكي لكرة القدم.

وشهد ملعب يانكي ستاديوم في نيويورك تواجد عدد كبير من المشجعين المناصرين لميسي، حيث شارك إلى جانبه أيضا كل من النجمين لويس سواريز وجوردي ألبا.

وسجل جيمس ساندس هدف التعادل القاتل بعدما حول ركنية برأسه إلى داخل شباك الضيوف، وسط فرحة غامرة من الجماهير.

وكان إنتر ميامي قد تقدم بهدف أول عبر الإكوادوري ليوناردو كامبانا  بالدقيقة 75 بعد كرة رائعة شهدت تبادلا للكرة بين ميسي وألبا.

ويحافظ إنتر ميامي رغم التعادل على صدارة القسم الشرقي للدوري برصيد 64 نقطة ويعد المرشح الأوفر للتتويج بلقب كأس المشجعين لأفضل فريق في الدوري الاعتيادي.

في المقابل لايزال نيويورك يبحث عن استعادة النتائج الجيدة حيث تعرض للهزيمة في ثلاث مناسبات وتعادل في خمس في آخر ثماني جولات له.

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