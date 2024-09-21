مبادرة بداية جديدة، قافلة طبية علاجية للمواطنين فى الغربية (صور)

شهد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية يرافقه الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ سلسلة من الفعاليات والأنشطة بقرية الهياتم ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان، لمتابعة سير العمل ومُستوى الخدمات المقدمة المواطنين بالقوافل، بهدف تطوير المجتمع المصري، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين وسط حضور ضخم منهم.

جاء ذلك بحضور اللواء أحمد أنور السكرتير العام لمحافظة الغربية وعميد طبيب محمد درويش ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية ومديري المديريات الخدمية.

وتفقد المحافظ ومرافقوه أكبر قافلة طبية علاجية والتي أقامتها مديرية الصحة بالغربية وجامعة طنطا والتي شهدت إقبالا كبيرا من مختلف فئات المجتمع للكشف في المبادرات الرئاسية (١٠٠) يوم صحة والمتضمنة مبادرات الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوى - دعم صحة المرأة - العناية بصحة الأم والجنين فيروس س. الكشف عن الأورام الوراثية - اكتشاف وعلاج ضعف السمع الحديث الولادة تقديم الرعاية الصحية لكبار السن - الإنيميا والسمنة والتقزم - فحص المقبلين على الزواج ) إجراء عمليات جراحية كبرى - متوسطة - ذات مهارة - متنوع ) إجراء الأشعات رنين مغنطيسي أشعة مقطعية وعادية موجات فوق صوتية سونار قطرة - هولتر)،عناية مركزة والكشف المبكر عن السرطان، إجراء التحاليل للمواطنين، كما يتم تقديم خدمة الدواء بالمجان خلال فترة عمل القافلة.

وأكد الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية انه يتم تقديم الخدمات العلاجية داخل مقر الوحدة الصحية في تخصصات العلاج الطبيعي،نساء مشورة،عيادة اطفال، عيادة اسنان،مسالك بولية،فحص زواج،معمل طفيليات،صيدلية، مخزن ادوية، خدمة مواطنين كما يتم الإحالة لأكبر للمستشفيات، كما يتم تقديم الخدمات الطبية من خلال السيارات المتنقلة التابعة لمديرية الشئون الصحية في التخصصات الطبية (۲) سيارة باطنة - انف واذن وحنجرة - ٢ سيارة عظام - ٢ سيارة جلدية - رمد - ٢ سيارة اسنان - معمل متنقل - عيادة تنظيم الأسرة المتنقلة - صيدلية متنقلة ).

كما تم توفير عدد 3 مينى باص امام الوحدة الصحية كدورية طبية متنقلة من التضامن الاجتماعي والصحة تشمل طبيب بشري واخصائي اجتماعي طبيب رمد وانف واذن عيادات قلب للمرور على المدارس للكشف على الطلاب.

وتابع الجندي مبادرة «سلامة قلبك»، للكشف على الأطفال والتي تهدف للاكتشاف المبكر لروماتيزم القلب وأيضا الاكتشاف المبكر للعيوب الخلقية بالقلب للأطفال حديثي الولادة، وذلك باستخدام أحدث الأجهزة الطبية.

واستكمل المحافظ جولته بتفقد حملة هنوصلك والتي تستهدف تسهيل حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على بطاقات الخدمات المتكاملة وفريق صحة وسلامة لزيادة الوعي الصحي لدى الأطفال عن طريق الألعاب التفاعلية.

وأشاد المحافظ بما تقدمة مديرية التضامن الاجتماعي بتوفير بعض الأجهزة التعويضية والكراسي المتحركة وإقامة ملتقى توظيفي وبرامج توعوية عن بطاقة الخدمات المتكاملة وتكافل وكرامة ومساعدة الأسر الأكثر احتياجا، فضلا عن استقبال طلبات مشروعات التمكين الاقتصادي للاسر الأكثر استحقاقا وطلبات الحالات المتعثرة في سداد الديون.

كما تفقد المحافظ الدورة التدريبية على الخياطة والقص والتفصيل من خلال السيارة المتنقلة لمديرية العمل لمدة ٣٠ يوم والملتقى التوظيفي الذي يقدمة جهاز تشغيل شباب الخريجين والذي يضم ۱۲ شركة بأجمالي( ١٦٥٢) وظيفة مقدمة لأهالي مركز المحلة.

وسلم المحافظ ومرافقوه 1000 زی مدرسي وأدوات وحقائب للطلاب لتقديم المساعدات للطلاب المستحقين من خلال مديرية التربية والتعليم بالغربية، كما شهد المحافظ عدد من الندوات المختلفة بأضرار التدخين ومخاطر الإدمان التي اقامتها الجهات المختلفة ضمن مبادرة بداية واجراء امتحانات فورية للمترددين على القافلة وإنهاء إجراءات استخراج شهادات محو الأمية للناجحين منهم من خلال الهيئة العامة لتعليم الكبار.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة المحلة بافتتاح معرض أهلا مدارس الذي يطرح كل ما يتعلق بالأدوات المدرسية التي يحتاجها الطالب في رحلته المدرسية طوال العام، بالإضافة لبيع الملابس والاحذية المدرسية بأسعار تنافسية لرفع المعاناة عن كاهل أولياء الأمور.

وعبر الأهالي عن سعادتهم وشكرهم وتقديرهم للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لمبادرته "بداية" الذي يسعى دائما إلى بناء الإنسان المصري فكريا وثقافيا وعلميا ورياضيا وصحيا.

وأشار اللواء اشرف الجندي محافظ الغربية ان ما نشهده اليوم من الفعاليات والأنشطة ضمن المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان» يمثل النموذج الحقيقي والمفهوم المتكامل، فكل الجهات المشاركة تتعاون معًا لأول مرة بشكل متكامل، من حيث نوع الخدمة، وتوقيت تقديمها، ومكانها الجغرافي، ؛ من أجل تقديم مواطن صحيح متعلم، متمكن، قادر، واع، ومثقف للمجتمع، مؤكدا ان المبادرة تعتبر خطوة محورية لتحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال الاستثمار في تعليمهم وصحتهم وتطوير قدراتهم.

ووجه المحافظ الشكر لكافة الجهات المشاركة في القافلة مثمنا جهودهم المبذولة والأنشطة المقدمة والتي تحقق الشعور بالرضا لدى المواطنين.