افتكرته جنط عربية نقل، ميدو يعلق على واقعة سقوط قاعدة الدوري في احتفالية الأهلي

سقوط قاعدة درع الدوري، علق أحمد حسام "ميدو"، المدير الفني السابق للزمالك، على واقعة سقوط قاعدة الدوري المصري، أثناء احتفالية الأهلي به، وطالب وزير الشباب والرياضة بأن يجري تحقيقًا في الواقعة سقوط قاعدة درع الدوري.

تعليق ميدو على واقعة سقوط قاعدة درع الدوري

وقال أحمد حسام "ميدو" في تغريدة على حسابه، عبر منصة "أكس"، تويتر سابقًا، عن واقعة سقوط قاعدة درع الدوري: "أتمنى أن يكون هناك تحقيق من قبل معالي الوزير الدكتور أشرف صبحي في واقعة سقوط قاعدة درع الدوري لحظة احتفال الشناوي كابتن الأهلي..".

وتساءل أحمد حسام ميدو "ازاي درع مكلف الدولة ملايين يكون مفكك بالشكل ده؟ وازاي درع الدوري يكون شكله كده أصلا؟ والله أنا افتكرته چنط عربية نقل!!".

سقوط قاعدة درع الدوري أثناء احتفال الأهلي

يذكر أن النادي الأهلي تسلم، أمس السبت، درع الدوري المصري الممتاز 2023 /24، بعد فوزه على فريق جورماهيا الكيني في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

درع الدوري المصري، فيتو



وأثناء الاحتفال بتسلم درع الدوري، قام قائد فريق الأهلي، محمد الشناوي، برفع درع الدوري المصري للاحتفال مع اللاعبين، لكن المفاجأة كانت في سقطت قاعدة الدرع على الأرض، لكن لاعبي الأهلي واصلوا الاحتفال بالقطعتين من الدوري.

وكشف عضو رابطة الأندية، ثروت سويلم، عن أسباب سقوط قاعدة درع الدوري الجديد أثناء احتفالية الأهلي، حيث قال: "إن الشركة المنفذة عرضت عدة نماذج لشكل الدرع على الرابطة وفي النهاية تم اختيار التصميم الحالي".

موعد انطلاق الدوري المصري ومباراة السوبر

وأشار سويلم إلى أن "الدرع القديم سيتم عرضه في متحف اتحاد الكرة في مقره الجديد بمشروع الهدف، وسيتم افتتاح هذا المتحف قريبًا".

سقوط قاعدة درع الدوري، فيتو



وأكد سويلم أن "الموسم الجديد سينطلق يوم 30 أكتوبر وينتهي في النصف الأول من يونيو 2025، وسيتم إعلان موعد السوبر المصري، وكذلك الجدول الجديد خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر".