الأحد 22 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

تريند

افتكرته جنط عربية نقل، ميدو يعلق على واقعة سقوط قاعدة الدوري في احتفالية الأهلي

واقعة سقوط قاعدة
واقعة سقوط قاعدة درع الدوري، فيتو

سقوط قاعدة درع الدوري، علق أحمد حسام "ميدو"، المدير الفني السابق للزمالك، على واقعة سقوط قاعدة الدوري المصري، أثناء احتفالية الأهلي به، وطالب وزير الشباب والرياضة بأن يجري تحقيقًا في الواقعة سقوط قاعدة درع الدوري. 

 

تعليق ميدو على واقعة سقوط قاعدة درع الدوري

 وقال أحمد حسام "ميدو" في تغريدة على حسابه، عبر منصة "أكس"، تويتر سابقًا، عن واقعة سقوط قاعدة درع الدوري: "أتمنى أن يكون هناك تحقيق من قبل معالي الوزير الدكتور أشرف صبحي في واقعة سقوط قاعدة درع الدوري لحظة احتفال الشناوي كابتن الأهلي..".
وتساءل أحمد حسام ميدو "ازاي درع مكلف الدولة ملايين يكون مفكك بالشكل ده؟ وازاي درع الدوري يكون شكله كده أصلا؟ والله أنا افتكرته چنط عربية نقل!!".

 

سقوط قاعدة درع الدوري أثناء احتفال الأهلي

 يذكر أن النادي الأهلي تسلم، أمس السبت، درع الدوري المصري الممتاز 2023 /24، بعد فوزه على فريق جورماهيا الكيني في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

درع الدوري المصري، فيتو


وأثناء الاحتفال بتسلم درع الدوري، قام قائد فريق الأهلي، محمد الشناوي، برفع درع الدوري المصري للاحتفال مع اللاعبين، لكن المفاجأة كانت في سقطت قاعدة الدرع على الأرض، لكن لاعبي الأهلي واصلوا الاحتفال بالقطعتين من الدوري.

وكشف عضو رابطة الأندية، ثروت سويلم، عن أسباب سقوط قاعدة درع الدوري الجديد أثناء احتفالية الأهلي، حيث قال: "إن الشركة المنفذة عرضت عدة نماذج لشكل الدرع على الرابطة وفي النهاية تم اختيار التصميم الحالي".

 

موعد انطلاق الدوري المصري ومباراة السوبر

 وأشار سويلم إلى أن "الدرع القديم سيتم عرضه في متحف اتحاد الكرة في مقره الجديد بمشروع الهدف، وسيتم افتتاح هذا المتحف قريبًا".

سقوط قاعدة درع الدوري، فيتو


وأكد سويلم أن "الموسم الجديد سينطلق يوم 30 أكتوبر وينتهي في النصف الأول من يونيو 2025، وسيتم إعلان موعد السوبر المصري، وكذلك الجدول الجديد خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر".

بعد مهاجمتهم لمدرب الفريق، ميدو يحذر جمهور الزمالك قبل مباراة السوبر الإفريقي

شاهد، لحظة رفع محمد الشناوي قائد الأهلي درع الدوري الممتاز

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سقوط قاعدة درع الدوري أحمد حسام ميدو درع الدوري المصري تسلم درع الدوري محمد الشناوي أسباب سقوط قاعدة درع الدوري

مواد متعلقة

شاهد، لحظة رفع محمد الشناوي قائد الأهلي درع الدوري الممتاز

تحطم درع الدوري الجديد أثناء احتفال لاعبي الأهلي باللقب (صور)

درع الدوري في طريقه لاستاد القاهرة استعدادا لتسليمه للنادي الأهلي ( فيديو)

بعد مهاجمتهم لمدرب الفريق، ميدو يحذر جمهور الزمالك قبل مباراة السوبر الإفريقي

الأكثر قراءة

خبير مياه يكشف موقف امتلاء بحيرة ناصر، وحقيقة انهيار سد النهضة

افتكرته جنط عربية نقل، ميدو يعلق على واقعة سقوط قاعدة الدوري في احتفالية الأهلي

بقيادة الأهلي وبيراميدز، الفرق المتأهلة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

يتحدث عن 1% من السكان، خبير اقتصادي يرد على ملياردير إماراتي بشأن الفقاعة العقارية بمصر

إعلان نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2024، بعد قليل

نقيب الفلاحين: سعر عداية الطماطم وزن 25 كيلو تجاوز 500 جنيه.. وهذا موعد تراجع الأسعار

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر سبتمبر

موعد سفر الأهلي إلى السعودية لخوض السوبر الإفريقي

ads

منوعات

المزيد

علي وشك الإنقراض، انخفاض عدد الضفادع السامة في مدغشقر

مقبرة للمواد البلاستيكية الدقيقة، علماء يكشفون معلومة مثيرة عن الشعاب المرجانية

بطلة أولمبية كورية تمثل دور قاتلة محترفة في مسلسل

قوته 6 درجات، زلزال يضرب منطقة سان لويس بالأرجنتين

المزيد

خدمات

المزيد

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر سبتمبر

أسعار النحاس اليوم السبت 21- 09- 2024 في الأسواق

سعر القصدير عالميا اليوم السبت 21-09-2024

أسعار الأرز بالأسواق اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

أطعمة تقوي الذاكرة والتركيز للأبناء خلال الدراسة (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عالم بالأزهر: تهذيب النفس والقرب من الله جوهر التصوف الحقيقي

هل قال كل اليهود والنصارى إنهم أبناء الله؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

دار الإفتاء ترد على دعوى أن المديح النبوي من بدع الصوفية؟

المزيد
الجريدة الرسمية