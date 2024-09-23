الإثنين 23 سبتمبر 2024
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نقيب وفلاحين!

أكثر النقباء إثارة للجدل  لدينا هو السيد نقيب الفلاحين.. لا أعنى من إنتخب وممن وأين هى النقابة التى يرأسها؟! إنما أعنى كلامه وتصريحاته التى لا أعرف كيف صارت موضع إهتمام إعلامنا ولماذا؟! 


فهو يتحدث عجبا  دوما.. وينطبق ذلك تماما على آخر تصريحاته التى أعلن فيها أن الفلاحين فى مصر صاروا مليونيرات! 


وهذا يعنى أن السيد نقيب الفلاحين لا يعرف شيئا عن الفلاحين الموجودين فى البلاد، لان معظمهم، خاصة فى الصعيد، يعيشون تحت خط الفقر، ويعانون شظف العيش ويفتقدون الحد الأدنى من نقص الاحتياجات الاساسية من مياه شرب وصرف صحى! 

هكذا تقول بيانات وزارة التخطيط وجهاز التعبئة والاحصاء.. ولذلك شرعنا فى تنفيذ مشروع حياة كريمة لتوفرها لهم، ومازال المشروع في مرحلته الأولى بعد حتى الآن ولم يكتمل بعد كما خططنا بسبب ظروف الأزمة الاقتصادية! 


فكيف يأتى السيد نقيب الفلاحين ليدعى أن الفلاحين الذين يمثلهم ويدافع عن مصالحهم صاروا مليونيرات؟! 


إن النقابات العمالية والمهنية اخترعت فى العالم للدفاع عن مصالح أعضاءها وليست لمعاداة أصحابها والإدعاء عليهم بما هو غير صحيح على الإطلاق كما يفعل نقيب الفلاحين! 

 

بوتاجاز وخبز سياحى!

أمريكا شريك لا وسيط!


لقد تحملنا نحن المواطنين غير الفلاحين تصريحات مستفزة للسيد نقيب الفلاحين حول أسعار الخضروات، لكن أن يطلق تصريحات غير صحيحة عمن يمثلهم فهذا هو العجب العجاب ذاته.. رحمتك يارب.

النقابات العمالية حياة كريمة نقيب الفلاحين أزمات الفلاحين الفلاحين الكاتب الصحفي عبدالقادر شهبيب فيتو بوابة فيتو

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