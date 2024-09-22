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رياضة

مدرب ريال مدريد يزف نبأ صادما بشأن بيلينجهام

بيلينجهام
بيلينجهام

 أكد  كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، أن مدافع الفريق، داني كارفاخال، غادر الملعب بسبب تعرضه لكدمة، عقب تسجيله لهدف التعادل أمام إسبانيول (4-1)، في حين أشار إلى أن جود بيلينجهام عاد للتعرض لمشكلات في الكتف.

بيلينجهام يعاني من مشكلة في الكتف


وأوضح المدرب الإيطالي "كارفاخال يعاني من الآلام، لقد تعرض لكدمة، لكن إصابته ليست كبيرة، بيلينجهام كان يعاني من مشكلة في الكتف ولكنه تمكن من اللعب بدون مشكلات، وسنرى كيف ستكون حالة كتفه في اليوم التالي لكن لا يبدو أنه يعاني من شيء مقلق".

 

وأضاف: "بيلينجهام دائما ما كان يلعب بضمادة، وبدأ هذا الموسم بدونها لأنه كان في حالة جيدة، الآن يعاني من مشكلة في الكتف مرة أخرى والتي تم حلها بشكل جيد للغاية، ولم يطلب التغيير".


وختم مدرب ريال مدريد: "عليه أن يعتني بنفسه، وأعتقد أنه قد يكون متاحا للمباراة المقبلة".

يذكر أن إصابة الكتف مثلت كابوسا لبيلينجهام في الموسم الماضي، وأبعدته عن الفريق في فترات مهمة.

 

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