ضبط 8 عناصر إجرامية بحوزتهم كميات من مخدر الحشيش بـ 8.4 مليون جنيه فى السويس

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديرية أمن السويس جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط عاطل بدائرة قسم شرطة الجناين، وبحوزته (30 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 2 سيارة).



وضبط عاطل بدائرة قسم شرطة فيصل، وبحوزته (30 كيلو جرام لمخدر الحشيش – سيارة)، وعاطل "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة الأربعين، وبحوزته (25 كيلو جرام لمخدر الحشيش – سيارة).



كما تم ضبط عاطل بدائرة قسم شرطة الجناين، وبحوزته (20 كيلو جرام لمخدر الحشيش – سيارة)، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى(8,4 مليون جنيه تقريبًا)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.