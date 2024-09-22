ضبط مصنع لإنتاج أدوية مغشوشة في الشرقية
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، من ضبط أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس؛ حال تواجده أمام المصنع ملكه "كائن بدائرة المركز " لقيامه بتصنيع الأدوية والعقاقير مجهولة المصدر.
وعُثر بحوزته على (الأجهزة والأدوات التى تستخدم فى عملية تصنيع الأدوية والعقاقير مجهولة المصدر – علب معدة للتغليف – عدد من الأقراص والمواد الخام والمكملات الغذائية مجهولة المصدر – مبلغ مالى "متحصلات نشاطه الإجرامى" – سيارة "لنقل وتخزين تلك الأدوية").
وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.
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