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حوادث

ضبط مصنع لإنتاج أدوية مغشوشة في الشرقية

ضبط مصنع لإنتاج وتصنيع
ضبط مصنع لإنتاج وتصنيع الأدوية والعقاقير مجهولة المصدر

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، من ضبط أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس؛ حال تواجده أمام المصنع ملكه "كائن بدائرة المركز " لقيامه بتصنيع الأدوية والعقاقير مجهولة المصدر.

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وعُثر بحوزته على (الأجهزة والأدوات التى تستخدم فى عملية تصنيع الأدوية والعقاقير مجهولة المصدر – علب معدة للتغليف – عدد من الأقراص والمواد الخام والمكملات الغذائية مجهولة المصدر – مبلغ مالى "متحصلات نشاطه الإجرامى" – سيارة "لنقل وتخزين تلك الأدوية").

وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

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المكملات الغذائية شرطة بلبيس مديرية امن الشرقية مركز شرطة بلبيس

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