ضبط مصنع لإنتاج أدوية مغشوشة في الشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، من ضبط أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس؛ حال تواجده أمام المصنع ملكه "كائن بدائرة المركز " لقيامه بتصنيع الأدوية والعقاقير مجهولة المصدر.

وعُثر بحوزته على (الأجهزة والأدوات التى تستخدم فى عملية تصنيع الأدوية والعقاقير مجهولة المصدر – علب معدة للتغليف – عدد من الأقراص والمواد الخام والمكملات الغذائية مجهولة المصدر – مبلغ مالى "متحصلات نشاطه الإجرامى" – سيارة "لنقل وتخزين تلك الأدوية").

وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.