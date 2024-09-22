الأحد 22 سبتمبر 2024
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حوادث

تحرير 1814 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

تحرير 1814 مخالفة
تحرير 1814 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

حرر رجال الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، 1814 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني؛ الذي يسهم في وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيا، والتعرف على السيارات المطلوبة والمنتهية التراخيص، والمساعدة في تسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية موحدة على المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية.

ويساعد الملصق في التعرف على السيارات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد، عن طريق المنافذ الجمركية، وكذلك سيارات المناطق الحرة، فضلا عن رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها، عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني بما يضمن سرعة ضبطها.

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كما يتيح الملصق الإلكتروني إمكانية حصر أماكن الكثافات المرورية، وإخطار غرف عمليات إدارات المرور بها، لتتمكن من إرشاد مستخدمي الطرق لأفضل المسارات البديلة؛ وذلك من خلال ربط الملصق الإلكتروني مع مركز معلومات المرور إلكترونيا.

وفي السياق ذاته، قامت الأجهزة المعنية خلال 24 ساعة الأخيرة، برفع 54 سيارة ودراجة نارية متهالكة ومتروكة بالشوارع، وتحرير 618 مخالفات لقائدي الدراجات النارية؛ لعدم ارتداء الخوذة الواقية أثناء القيادة.

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الادارة العامة للمرور تركيب الملصق الالكتروني الملصق الالكترونى المنافذ الجمركية

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