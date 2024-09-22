الأحد 22 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ دمياط يشهد طابور الصباح ويتفقد سير العملية التعليمية بعدد من المدارس ( صور)

محافظ دمياط يتابع
محافظ دمياط يتابع سير العملية التعليمية في اول يوم دراسي

شهد  الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، طابور الصباح وأداء تحية العلم بمدرستى الثانوية العسكرية للبنين واللوزى الثانوية للبنات التابعتين لإدارة دمياط التعليمية، فى أول أيام العام الدراسى الجديد ٢٠٢٥/٢٠٢٤، وذلك بحضور  محمد رمضان مدير مديرية التربية والتعليم والمهندس محمد رزق الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط.

وحرص " محافظ دمياط " على تهنئة الطلاب والمعلمين بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد،  معربًا عن خالص امنياته بعام دراسى سعيد،  وطالب الطلاب بالاهتمام بدراستهم والانتظام فى الحضور، كما وجه القائمين على العملية التعليمية بغرس قيم الولاء والانتماء وحب الوطن لدى الطلاب.

محافظ دمياط يحضر طابور الصباح في المدارس 

 

الدكتور أيمن الشهابى يشهد توزيع ٢٥٠ مقعد بمدرسة اللغات الرسمية 

واستكمل " المحافظ " جولته بتفقد مدرسة اللغات الرسمية بميدان سرور، لمتابعة سير العملية التعليمية بالفصول، وشهد خلال الزيارة استلام ٢٥٠ مقعد بتبرع من جمعية البر والتقوى بدمياط وبحضور الأستاذ جمال زين العابدين مدير مديرية التضامن الاجتماعي،  كما وجه بضرورة توحيد الجهود بين كافة الجهات لاطلاق قوافل لتغطية القرى بالخدمات فى إطار المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان "

 

محافظ دمياط يتابع سير العملية التعليمية في مدرسة دمياط الثانوية العسكرية

 

المحافظ يتفقد مدرستى صلاح الدين ٢ للغات والغاياتى الاعدادية بنات لمتابعة سير العملية التعليمية

وواصل جولته بتفقد مدرستى صلاح الدين ٢ للغات والغاياتى الاعدادية بنات لمتابعة سير العملية التعليمية بهما مع انطلاق العام الدراسى الجديد كما قام بتوزيع الهدايا على الأطفال بروضة مدرسة صلاح  الدين، وتواصل مع الطلاب  والمعلمين حيث اطمأن على استقرار العملية التعليمية ونجاح خطة إعادة التوزيع لتقليل الكثافة الطلابية بالفصول، وإتمام كافة التجهيزات بهما قبل بداية العام الدراسي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

ادارة دمياط التعليمية الاستاذ محمد رمضان الدكتور أيمن الشهابي المبادرة الرئاسية بداية اول ايام العام الدراسي الجديد بدمياط مبادرة الرئاسية محافظ دمياط مدير مديرية التربية والتعليم مدينة دمياط

مواد متعلقة

وكيل تعليم دمياط يؤكد على تفعيل القيم الوطنية والأخلاقية بالمدارس

مشروعات التموين في 10 سنوات، تطوير مكاتب التموين والسجل التجاري والمشروع القومي للصوامع.. استخراج 725.952 بطاقة تموينية لمحدودي الدخل.. وإضافة المواليد الجدد للفئات المستحقة

ما حكم شراء مصادرات الجمارك؟ الإفتاء تجيب

ذكرى 30 يونيو، 200 فعالية وعروض للمسرح بقصور الثقافة و"ليلة في حب مصر" بدار الأوبرا

زيادة الثروة السمكية وتوفير فرص العمل، جهود تطوير البحيرات المصرية

الإنتاج الحربي في عام.. دور حيوي في توطين الصناعة.. استحداث منتجات عسكرية جديدة.. إنتاج راجمة الصواريخ رعد 200.. ونسخة مطورة من سينا 200

بعد استقالة الحكومة، هل يستمر الملا وزيرا للبترول في التشكيل الجديد؟

كشف حساب وزير التموين.. أخفق في مواجهة ارتفاع أسعار السلع.. تحريك سعر رغيف الخبز يغضب المصريين.. وإضافة المواليد «أبرز المطالب»

الأكثر قراءة

خبير مياه يكشف موقف امتلاء بحيرة ناصر، وحقيقة انهيار سد النهضة

نصيحة هامة من الكهرباء في حالة ظهور رسالة "الكارت غير مقبول" بالعدادات

منشور غامض للشاعر أيمن بهجت قمر على حسابه بمواقع التواصل

محافظ بورسعيد يحيل مديري مدرستين و10 معلمين للتحقيق

نقيب الفلاحين: سعر عداية الطماطم وزن 25 كيلو تجاوز 500 جنيه.. وهذا موعد تراجع الأسعار

هل قال كل اليهود والنصارى إنهم أبناء الله؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

سعر جرام الذهب صباح اليوم الأحد 22 سبتمبر 2024

لطلاب الثانوية الأزهرية، رابط نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2024

ads

منوعات

المزيد

علي وشك الإنقراض، انخفاض عدد الضفادع السامة في مدغشقر

مقبرة للمواد البلاستيكية الدقيقة، علماء يكشفون معلومة مثيرة عن الشعاب المرجانية

بطلة أولمبية كورية تمثل دور قاتلة محترفة في مسلسل

قوته 6 درجات، زلزال يضرب منطقة سان لويس بالأرجنتين

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم السبت 21- 09- 2024 في الأسواق

سعر القصدير عالميا اليوم السبت 21-09-2024

أسعار الأرز بالأسواق اليوم السبت

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

بعد مشوار مشرف داخل المستطيل الأخضر.. أحمد فتحي يعتزل كرة القدم نهائيا (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل قال كل اليهود والنصارى إنهم أبناء الله؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

دار الإفتاء ترد على دعوى أن المديح النبوي من بدع الصوفية؟

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 22-9-2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية