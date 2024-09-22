محافظ دمياط يشهد طابور الصباح ويتفقد سير العملية التعليمية بعدد من المدارس ( صور)

شهد الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، طابور الصباح وأداء تحية العلم بمدرستى الثانوية العسكرية للبنين واللوزى الثانوية للبنات التابعتين لإدارة دمياط التعليمية، فى أول أيام العام الدراسى الجديد ٢٠٢٥/٢٠٢٤، وذلك بحضور محمد رمضان مدير مديرية التربية والتعليم والمهندس محمد رزق الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط.

وحرص " محافظ دمياط " على تهنئة الطلاب والمعلمين بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد، معربًا عن خالص امنياته بعام دراسى سعيد، وطالب الطلاب بالاهتمام بدراستهم والانتظام فى الحضور، كما وجه القائمين على العملية التعليمية بغرس قيم الولاء والانتماء وحب الوطن لدى الطلاب.

محافظ دمياط يحضر طابور الصباح في المدارس

الدكتور أيمن الشهابى يشهد توزيع ٢٥٠ مقعد بمدرسة اللغات الرسمية

واستكمل " المحافظ " جولته بتفقد مدرسة اللغات الرسمية بميدان سرور، لمتابعة سير العملية التعليمية بالفصول، وشهد خلال الزيارة استلام ٢٥٠ مقعد بتبرع من جمعية البر والتقوى بدمياط وبحضور الأستاذ جمال زين العابدين مدير مديرية التضامن الاجتماعي، كما وجه بضرورة توحيد الجهود بين كافة الجهات لاطلاق قوافل لتغطية القرى بالخدمات فى إطار المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان "

محافظ دمياط يتابع سير العملية التعليمية في مدرسة دمياط الثانوية العسكرية

المحافظ يتفقد مدرستى صلاح الدين ٢ للغات والغاياتى الاعدادية بنات لمتابعة سير العملية التعليمية

وواصل جولته بتفقد مدرستى صلاح الدين ٢ للغات والغاياتى الاعدادية بنات لمتابعة سير العملية التعليمية بهما مع انطلاق العام الدراسى الجديد كما قام بتوزيع الهدايا على الأطفال بروضة مدرسة صلاح الدين، وتواصل مع الطلاب والمعلمين حيث اطمأن على استقرار العملية التعليمية ونجاح خطة إعادة التوزيع لتقليل الكثافة الطلابية بالفصول، وإتمام كافة التجهيزات بهما قبل بداية العام الدراسي.