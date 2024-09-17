مدير تعليم دمياط يوجه بمراجعة قرارات ندب المعلمين وتقديم الدعم للحالات الإنسانية

أكد "محمد رمضان غريب" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أنه بناء علي توجيهات الاستاذ الدكتور "أيمن الشهابي" محافظ دمياط، بمراجعة قرارات ندب المعلمين وتقديم الدعم للحالات الإنسانية بإعادة دراسة موقف السادة الزملاء المعلمين الذين تم لهم صدور نشرات ندب لسد العجز بإدارة اخري، وتقديم كل الدعم للسادة الزملاء أصحاب الحالات الإنسانية والظروف الاجتماعية والصحية

تشكيل لجنة لمراجعة الزيادات بكل إدارة ومراجعة الأعداد التي انتدبت منها

وأوضح مدير تعليم دمياط، انه أصدر تعليمات للسادة مديري الإدارات التعليمية دمياط القديمة والجديدة وادارة الزرقا بسرعة تشكيل لجنة لمراجعة الزيادات بكل إدارة ومراجعة الاعداد التي انتدبت منها بألا تحدث عجزًا بالإدارة.

وكيل الوزارة يؤكد علي كل مدير إدارة تعليمية بإعادة دراسة الحالات الإنسانية وأصحاب الظروف الاجتماعية

وشدد "وكيل الوزارة" أنه لا يجوز الندب لمعلمي المدارس الأصلية والعمل بالحصة في مادة بها زيادة بالإدارة التعليمية مطلقا، مؤكدًا علي كل مدير إدارة تعليمية بإعادة دراسة الحالات الإنسانية وأصحاب الظروف الاجتماعية والصحية القاسية المؤيدة بالمستندات، وتوفير البدائل في ضوء دراسة الحالات وذلك طبقا للترشيحات الصادرة من قبل الإدارة التعليمية، مشيرًا إلى أنه يتم تحديد فترة الندب بأن تنتهي يوم 26 / 12 /2024.

كما نبه بأن يتم التنسيق مع السيد مدير عام الإدارة التعليمية التي سينتدب إليها الزملاء بتوزيع الزملاء على أقرب مدرسة بها عجز من الإدارة المنتدب منها وبالتنسيق مع الزملاء، بالإضافة إلي توفير وسيلة انتقال لنقل الزملاء ذهابا وإيابا دون تحمل أي أعباء مالية على الزملاء، ووضع الحصص بالجدول المدرسي ومراعاة الزملاء في ضوء استيفاء النصاب القانوني.

وأضاف وكيل الوزارة: أن رؤية المديرية خلال الفترة الحالية واضحة تمامًا لانقبل فيها أي اعتبارات شخصية ضيقة وصغيرة، بل تسير على قواعد عامة في إطار مؤسسي ونعمل جاهدين لتوفير الدعم لكل السادة الزملاء إيمانًا منا ان المعلم هو العمود الفقري لعملية التعليم، فهو الشمعة التي تضيء عقول الطلاب وتشعل شغفهم بالمعرفة وإن الاهتمام بالمعلم وتوفير البيئة المناسبة له للقيام بدوره على أكمل وجه هو استثمار في مستقبل الأجيال.