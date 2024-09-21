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الزي المدرسي، سبوبة المدارس الدولية.. تغير ألوانه ومواصفاته بغرض تجاري.. السويت شيرت بـ 1300 جنيه.. شعبة الملابس الجاهزة: خامات التصنيع رخيصة مقارنة بسعر البيع

الزي المدرسي، فيتو
الزي المدرسي، فيتو

العام الدراسي الجديد، “سبوبة المدارس الدولية المضمونة”، هكذا وٌصف الزي المدرسي للمدارس الدولية بعد أن شهد ارتفاعا كبيرا في الأسعار في العام الدراسي الجديد  2024 / 2025 مقارنة بالعام الدراسي الماضي.

شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية

بدوره، أوضح خالد فايد النائب الأول لرئيس شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن الزي المدرسي يعد «بزنس خاص وكبير» للمدارس الدولية والخاصة، الذين يقومون بتغير مواصفات وألوان الزي المدرسي لطلابهم كل عام دراسي، لتحقيق أرباح خاصة.

مواصفات الزي المدرسي لها للعام الدراسي الجديد

وأضاف أن المدارس الدولية تعلن كل عام مواصفات الزي المدرسي لها للعام الدراسي الجديد، وعليه تتقدم مصانع الملابس الجاهزة في المناقصة وكل مصنع يعرض أسعار تصنيعه للزي المدرسي، وتقوم المدرسة بالموافقة على أحد المصانع التي تبدأ خط إنتاج الزي المدرسي كما هو متفق عليه مع المدرسة. 

وتتسلم المدرسة الزي المدرسي بعد انتهاء تصنيعه؛ وتقوم المدرسة بتحديد سعر الزي المدرسي بنفسها، لكن المصنع يحصل فقط على السعر المتفق عليه، والذي يكون أقل بكثير جدًا من سعر بيعه، لكن المصنع ليس من شأنه سعر البيع في المدرسة، لأنه حصل على المبلغ المتفق عليه الذي يغطي تكلفة إنتاجه وهامش ربحه من التصنيع,

أسعار الملابس لطلاب المدارس 

وأشار إلى أن المدارس الدولية خلال العام الدراسي الجديد أعلنت أسعار الزي المدرسي لها، بارتفاعات كبيرة مقارنة بالعام الدراسي الماضي، إذ يبلغ سعر سويت شيرت نحو 1300 جنيه هذا العام، مقابل 800 جنيه سعره العام الدراسي الماضي، وأيضًا رفعت سعر البنطلون إلى 800 جنيه مقابل 600 جنيه سعره العام الدراسي الماضي.

أسعار الزي المدرسي

وأضاف: أن أسعار الزي المدرسي مبالغ فيها ومرتفعة جدًا للغاية، فهي مصنوعة من خامات سعرها أقل بكثير من سعر القطع المصنوعة منها، إذ يصنع الزي المدرسي من قماش ميلتون الذي يباع بالكيلو وليس بالمتر، ويباع كيلو قماش ميلتون بمبلغ 300 جنيه.

وتابع: لذلك فإن تكلفة تصنيع الزي المدرسي الحقيقية لا تصل لربع سعر المعلن من المدرسة، لكنه بالنسبة للمدرسة موسم وتبحث عن التربح، خاصة وأن أولياء الأمور لن يشتروا زيا واحدا للمدرسة، بل يضطرون لشراء زيين للدراسة، خاصة وأن الأبناء يرتدون هذا الزي طوال العام الدراسي ويجب أن يكون هناك بديل له، وعليه فإن الطالب الواحد يشتري من المدرسة بنحو 4200 جنيه للزي المدرسي.

وقال «فايد» إن الأمر لا يتوقف عند التربح من شراء الزي المدرسي في المدارس الدولية،  بل أيضًا يشمل شراء الملابس الرياضية وملابس خاصة بالأنشطة الداخلية، ولكل مدرسة نظام دراسي وتقر ما تحتاجه من ملابس، إذ يوجد في بعض المدارس زي رسمي يتكون من سترة وقميص وبنطلون، ومدارس أخرى تيشيرت وبنطلون، وعليه فإن فاتورة الملابس مرتفعة جدًا، ويضطر أولياء الأمور لدفعها، مهما كانت باهظة الثمن، ولكن أولياء الأمور يعلمون جيدًا ارتفاع أسعار الزي المدرسي والملابس المطلوبة في المدارس الدولية.

الزي الحكومي

وفيما يخص أسعار الزي المدرسي الحكومي، أوضح «فايد» أن الزي المدرسي للمدارس الحكومية أيضًا متنوع الخامات، وأولياء الأمور يمكنهم شراء الزي المدرسي لأبنائهم حسب قدرتهم المادية، إذ يبدأ سعر القميص من 150 جنيهًا، بلوزة من 200 جنيه، «جيبة» من 150 جنيهًا، وعليه يستطيع ولي الأمر شراء زي مدرسي للطالب بمبلغ لا يزيد عن 500 جنيه، وكل حسب إمكاناته المادية.

وتابع: إن زي المدارس الحكومية ثابت لا يتغير لعدة سنوات، حيث لا تتغير ألوان الزي المدرسي، وعليه سهل بالنسبة للمصانع تصنيع الزي المدرسي للمدارس الحكومية دون قلق وطرحها في المحال التجارية.

مناسب للفئات

ومن جهتها؛ قالت سماح هيكل عضو مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إنه بالرغم من ارتفاع أسعار الزي المدرسي في المدارس الدولية إلا أن السعر يعد مناسبًا للفئات التي تدرس فيها، خاصة وأن هذه المدارس لمن لديه القدرة المادية المرتفعة لتعليم أبنائه ويمكنهم شراء الزي المدرسي بأي سعر كان.

وأشارت إلى أن المدارس الدولية تحافظ على «السبوبة السنوية أو البزنس المضمونة » حيث لا تبيع زيها المدرسي في محال تجارية خارجية، بل تقوم ببيعه داخل المدرسة، ولا تقبل أبدًا شراء الزي من خارجها، فأولياء الأمور ليسوا أحرارا في معرفة مواصفات الزي ولونه وشرائه من الخارج، فشراء «اليونيفورم» من المدرسة «فرض» وليس اختيارا.

الزي المدرسي للمدارس الدولية والخاصة والحكومية

وأوضحت أن الزي المدرسي للمدارس الدولية والخاصة والحكومية يتم صناعته محليًا، وبخامات محلية، لكن الاختلاف يكون في الخامات التي يصنع منها الزي، وأن هناك تفاوتا في أسعار الزي المدرسي بين المدارس الدولية والخاصة، فكل مدرسة لها سعر خاص بها، ويوجد مدارس التيشيرت يبلغ سعره 600 جنيه يصنع بمواصفات وجودة مرتفعة أيضًا.

وأضافت أن الربح من الزي المدرسي يكون من خلال تنوع الخامات، وهي التي تحدد فئة المستهلك والأسعار.

وقالت إنه بالنسبة لزي  المدارس الحكومية؛ فإن أسعار «اليونيفورم» في متناول الجميع، حيث يتم تصنيعه بخامات متعددة ومختلفة ليلائم الظروف المادية لكل فئة، لذلك فإن شراء الزي المدرسي سهل بالنسبة لأولياء الأمور، ولديهم حرية في اختيار الخامات، والشراء من أي محل.

وأوضحت أن مصانع الملابس تقوم بالتعرف على تصميم وألوان  الزي المدرسي المطلوبة للعام الدراسي الجديد الخاص بكل مدرسة من خلال المدارس، ويعتمد المطلوب بتصنيعه وبيعه لمحلات الزي المدرسي، حيث يقوم المحل بشراء الزي المدرسي الذي يتناسب مع ظروف المستهلكين في دائرة محله.

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