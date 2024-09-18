شركة طيران عالمية تضع شروطا مشددة لمظهر العاملين ومواصفات الملابس الداخلية للمضيفات

وضعت شركة طيران عالمية، قواعد مشددة لمظاهر المضيفات وفريق العاملين شملت الملابس الداخلية، حفاظا على التعامل اللائق مع العملاء.

قواعد شركة دلتا للطيران المتعلقة بمظهر العاملين

ووفق وسائل إعلام غربية، وضعت شركة طيران دلتا الأمريكية، الشروط الخاصة بالعناية الشخصية والشعر والإكسسوارات والملابس لموظفيها، تضمنت قاعدة خاصة للملابس الداخلية للمضيفات.

وأصدرت شركة دلتا الطيران، مذكرة من صفحتين حول متطلبات المظهر للموظفين، حددت من خلالها إرشادات صارمة حول كيفية ظهور الشخص أثناء مقابلة العمل والتدريب وطوال مسيرته المهنية.

شركة دلتا تحدد مواصفات الملابس الداخلية للمضيفات

وجاء فى وثيقة شركة دلتا: "يقضي مضيفو طيران دلتا معظم الوقت مع عملائنا وهم واجهة شركة الطيران الخاصة بنا. وتبدأ تجربة خدمة العملاء في اللحظة التي يرتدي فيها مضيف الطيران زيه الرسمي".

وبحسب مذكرة شركة دلتا للطيران، يتعين على الموظفات المستقبليات والمضيفات الحاليات ارتداء "ملابس داخلية مناسبة، تكون غير مرئية".