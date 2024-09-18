الأربعاء 18 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

منوعات

شركة طيران عالمية تضع شروطا مشددة لمظهر العاملين ومواصفات الملابس الداخلية للمضيفات

زي العاملين بشركة
زي العاملين بشركة دلتا، فيتو

وضعت شركة طيران عالمية، قواعد مشددة لمظاهر المضيفات وفريق العاملين شملت الملابس الداخلية، حفاظا على التعامل اللائق مع العملاء.

 

قواعد شركة دلتا للطيران المتعلقة بمظهر العاملين

ووفق وسائل إعلام غربية، وضعت شركة طيران دلتا الأمريكية، الشروط الخاصة بالعناية الشخصية والشعر والإكسسوارات والملابس لموظفيها، تضمنت قاعدة خاصة للملابس الداخلية للمضيفات.

 

وأصدرت شركة دلتا الطيران، مذكرة من صفحتين حول متطلبات المظهر للموظفين، حددت من خلالها إرشادات صارمة حول كيفية ظهور الشخص أثناء مقابلة العمل والتدريب وطوال مسيرته المهنية.

 

شركة دلتا تحدد مواصفات الملابس الداخلية للمضيفات

وجاء فى وثيقة شركة دلتا: "يقضي مضيفو طيران دلتا معظم الوقت مع عملائنا وهم واجهة شركة الطيران الخاصة بنا. وتبدأ تجربة خدمة العملاء في اللحظة التي يرتدي فيها مضيف الطيران زيه الرسمي".

 

وبحسب مذكرة شركة دلتا للطيران، يتعين على الموظفات المستقبليات والمضيفات الحاليات ارتداء "ملابس داخلية مناسبة، تكون غير مرئية".

وزارة الطيران تنظم جولة تعريفية لأوائل الثانوية العامة

طائرتان فقط بمنطقة المهبط، مطارات لبنان تتخذ إجراءات احترازية مشددة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

شركة طيران دلتا شركة دلتا الملابس الداخلية للمضيفات طيران دلتا

مواد متعلقة

أغرب وسائل تهريب الممنوعات في المطارات.. دولارات في وجبات شاورما.. مخدرات في بطون تيوس.. وخبير أمني يكشف حيل المهربين

وزير الطيران: 4 أنشطة لا يمكن التفريط فيها داخل المطارات (فيديو)

الأكثر قراءة

مع توقعات رفع قيمة الجنيه، خبير اقتصادي يطلق تحذيرًا بشأن أسعار السلع

دوري أبطال أوروبا، تعادل سلبي بين بولونيا وشاختار في الشوط الأول

حقيقة رفع سعر الخبز السياحى والمدعم بعد زيادة أنبوبة الغاز

أون تايم سبورتس تعلن إذاعة مباراة الأهلي وجورماهيا بدوري أبطال أفريقيا

رسميا، 9 فرق تنافس على اللقب بدوري الموسم المقبل وهبوط فريقين فقط

الفيدرالى الأمريكى يخفض سعر الفائدة 0.50 % فى أول خفض منذ 2020

ارتفاع سعر الدولار فى البنك المركزى بختام تعاملات اليوم

توقعات بصعود أسعار الذهب حال خفض الفوائد الأمريكية

منوعات

المزيد

شركة طيران عالمية تضع شروطا مشددة لمظهر العاملين ومواصفات الملابس الداخلية للمضيفات

تعيين ملكة جمال تركيا طبيبة لبلدة نائية

مستلزمات المدارس، أسعار الكراسات بمكتبات النزهة الجديدة (فيديو وصور)

العثور على 25 كيلو زبدة تعود للقرن الـ 16 فى أيرلندا طعمها كما هو

المزيد

خدمات

المزيد

طن الصويا يتراجع 1000 جنيه، تعرف على أسعار الزيت الخام بالأسواق

أسعار النحاس اليوم الأربعاء 18-9-2024 في الأسواق

أسعار الخضراوات اليوم، انخفاض الليمون والفلفل الرومي في سوق العبور

سعر القصدير اليوم الأربعاء 18- 09- 2024 عالميا

المزيد

انفوجراف

بعد تبرؤها من صلاح الدين التيجاني.. 5 شروط رئيسية للبقاء مع الطريقة التيجانية الرسمية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز إخراج زكاة المال للأهل؟ الإفتاء تجيب

مبادئ ومعتقدات الطريقة التيجانية، تعرف عليها

شباب حول الرسول، أنس بن مالك "خادم النبي، وآخر من توفي من الصحابة"

المزيد
الجريدة الرسمية