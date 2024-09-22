موعد مباراة مانشستر سيتي وأرسنال في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

الدوري الإنجليزي ، يلتقي فريق مانشستر سيتي مع نظيره فريق أرسنال، مساء اليوم الأحد، علي أرضية ملعب "الاتحاد" في قمة لقاءات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة مانشستر سيتي وأرسنال في الدوري الإنجليزي



تنطلق مباراة مانشستر سيتي وأرسنال في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد آرسنال



تذاع مباراة مانشستر سيتي وأرسنال في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN Sports HD 1.

ويحتل مانشستر سيتي حاليًا المركز الثاني في جدول الدوري الإنجليزي، برصيد 12 نقطة، بفارق الأهداف عن ليفربول، وذلك بعدما تصدرالريدز قمة الترتيب مؤقتا بعدما فاز على بورنموث بثلاثة أهداف دون رد في الجولة نفسها.

بينما يمتلك أرسنال 10 نقاط، حيث يحتل حاليًا المركز الخامس في جدول الدوري الإنجليزي لهذا الموسم.

تاريخ مواجهات مانشستر سيتي وآرسنال

ستكون هذه هي المواجهة الـ55 بين الفريقين منذ انطلاق النظام الجديد لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 1992-1993، حيث يمتلك آرسنال الأفضلية في اللقاءات الـ54 الماضية بالمسابقة، عقب تحقيقه 24 فوزا، مقابل 19 انتصارا لـ مانشستر سيتي، فيما فرض التعادل نفسه على 11 لقاءا.

وبصفة عامة، تعتبر هذه المباراة هي الـ 212 بين الفريقين في مختلف المسابقات، ويمتلك آرسنال أفضلية واضحة أيضا خلال اللقاءات السابقة التي جرت بينهما، بعدما حقق 99 فوزا مقابل 65 انتصارا لفريق مانشستر سيتي، بينما خيم التعادل على 47 مواجهة.