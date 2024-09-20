"مسرحنا" تحتفي بعايدة علام في ملف خاص

صدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، العدد الجديد من الإصدار الإلكتروني لجريدة "مسرحنا"، العدد رقم "890".

موضوعات مجلة مسرحنا

واستهل العدد بتقرير خبري عن تكريم وزير الثقافة لفريق عرض "فريدة" وإعلان عرضه في الإسكندرية، كما نشرت الجريدة عن مسابقة الكتابة المسرحية للطفل التي أطلقها المركز القومي لثقافة الطفل.

وتكتب همت مصطفى عن إطلاق اسم القديرة عايدة علام على الدورة التاسعة لمهرجان مسرح الجنوب، وعن اختيار الفنان محمد صبحي رئيسا شرفيا للدورة "16" لمهرجان الرواد، كما تنشر الجريدة تقريرا عن إطلاق مهرجان آفاق 19 ورشة وماستر كلاس بمناسبة دورته العاشرة.

وتنقل همت مصطفى وقائع ندوة تكريم الفنان القدير عزت زين بالمهرجان القومي للمسرح المصري في دورته السابعة عشرة، ويكتب محمود عبد العزيز عن وقائع ندوتي "رد الجميل" بالمهرجان التجريبي للفنانة التونسية رجاء بن عمار، والمخرج البحريني الرائد عبد الله السعداوي.