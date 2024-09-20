الجمعة 20 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

"مسرحنا" تحتفي بعايدة علام في ملف خاص

مجلة مسرحنا، فيتو
مجلة مسرحنا، فيتو

صدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، العدد الجديد من الإصدار الإلكتروني لجريدة "مسرحنا"، العدد رقم "890".

موضوعات مجلة مسرحنا 

واستهل العدد بتقرير خبري عن تكريم وزير الثقافة لفريق عرض "فريدة" وإعلان عرضه في الإسكندرية، كما نشرت الجريدة عن مسابقة الكتابة المسرحية للطفل التي أطلقها المركز القومي لثقافة الطفل.

وتكتب همت مصطفى عن إطلاق اسم القديرة عايدة علام على الدورة التاسعة لمهرجان مسرح الجنوب، وعن اختيار الفنان محمد صبحي رئيسا شرفيا للدورة "16" لمهرجان الرواد، كما تنشر الجريدة تقريرا عن إطلاق مهرجان آفاق 19 ورشة وماستر كلاس بمناسبة دورته العاشرة.

وتنقل همت مصطفى وقائع ندوة تكريم الفنان القدير عزت زين بالمهرجان القومي للمسرح المصري في دورته السابعة عشرة، ويكتب محمود عبد العزيز عن وقائع ندوتي "رد الجميل" بالمهرجان التجريبي للفنانة التونسية رجاء بن عمار، والمخرج البحريني الرائد عبد الله السعداوي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الهيئة العامة لقصور الثقافة موضوعات مجلة مسرحنا مجلة مسرحنا مسرحنا قصور الثقافة

مواد متعلقة

قصور الثقافة تقدم أوبريت بداية جديدة في روض الفرج (صور)

نوادي المسرح معمل التأسيس، في العدد الجديد من «مسرحنا»

الأكثر قراءة

تراجع سعر جرام الذهب في ختام تعاملات اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024

وفاة منصور عبد الغني صاحب المشهد الشهير في فيلم عسكر في المعسكر

أحمد فتوح يدعم الزمالك من مدرجات استاد القاهرة أمام الشرطة الكيني

زيزو يقود هجوم الزمالك أمام الشرطة الكيني في الكونفدرالية

أول رد من "مصر للطيران" لكشف حقيقة وجود حالات اختناق على رحلة نيوجيرسي

رئيس الثروة السمكية الأسبق: البردويل خط أحمر.. وتعميقها وفقا للمقترح الهولندي يدمرها

بيرسي تاو يصدم كولر قبل مواجهة جورماهيا الكيني

استاد القاهرة جاهز لمباراة الزمالك والشرطة الكيني بالكونفيدرالية

منوعات

المزيد

صراع ألماني تركي داخل الاتحاد الأوروبي بسبب "الشاورما"

بعد مرور 15 شهرا، اكتشاف سبب جديد لتحطم الغواصة "تيتان"

الصين تطلق ستة أقمار صناعية إلى المدار

بالون أطفال يثير ذعرًا في بلدة تركية، ما القصة؟

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الجمعة 20- 9- 2024

تعرف على أسعار الأرز المحلي اليوم الجمعة 20-9-2024

موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2024، وهذه حقيقة الزيادة الجديدة

المزيد

انفوجراف

مبيعات السيارات الكورية في مصر خلال أول 7 أشهر من 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الصبار في المنام وعلاقتها بقوة التحمل والصبر على الابتلاء

شباب حول الرسول، معاذ ومعوذ "شقيقان أحبهما النبي"

وكيل الأزهر: ميلاد النبي كان نقطة تحول تاريخية للبشرية جمعاء

المزيد
الجريدة الرسمية