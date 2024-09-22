انتظام الدراسة بـ 1577 مدرسة في أسيوط (فيديو وصور )

انتظمت الدراسة اليوم الأحد في 1577 مدرسة بمحافظة أسيوط بمختلف المراحل التعليمية للصفوف الأولى في أول أيام العام الدراسي الجديد 2024 /2025.

وفتحت مدارس أسيوط أبوابها اليوم لعدد من المراحل التعليمية فيما تتابع غدا وحتى نهاية الأسبوع دخول باقي المراحل لأكثر من مليون طالب وطالبة بالمدارس موزعة على جميع أنحاء المحافظة.

بدأ العام الدراسي الجديد اليوم في 1577 مدرسة بأسيوط

وفي هذا السياق أعلنت مديرية التربية والتعليم عن بدء العام الدراسي الجديد اليوم الأحد في 1577 مدرسة تضم 892 مدرسة تعليم ابتدائي و530 مدرسة اعدادية و155 مدرسة ثانوية بإجمالي عدد طلاب 644 ألف و203 تلميذ بالمرحلة الابتدائية و272 ألف و871 طالب وطالبة بالمرحلة الإعدادية و69 ألف و185 طالب وطالبة بالمرحلة الثانوية.

استقبال الطلاب الجدد وتسكينهم في الفصول

ومن جانبه قال محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط إن مديرية التربية والتعليم أنهت استعداداتها لاستقبال الطلاب والطالبات ابتداء من صباح اليوم الأحد على مراحل وفقا للجداول المعلنة وذلك لتيسير استقبال الطلاب الجدد وتسكينهم في الفصول.

كما أعلن أنه تم العمل على تنفيذ كافة التعليمات التي وجه بها الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم أثناء زيارته إلى محافظة أسيوط أول أمس وذلك لضمان تقديم خدمات تعليمية تتسم بالجودة والكفاءة.

استعدادات تعليم أسيوط للعام الدراسي الجديد

وأشار إلى أن اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط يتابع باهتمام كبير استعدادات تعليم أسيوط للعام الدراسي الجديد ووجه بتوفير كافة الاحتياجات وتذليل العقبات لبدء توافد الطلاب على مدارسهم بسهولة ويسر.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت بدء الدراسة بالمدارس أمس السبت الموافق ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤، على أن تنتهي الخميس الموافق ٥ يونيو ٢٠٢٥، وذلك بـ ٣٥ أسبوعًا، ويتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين.

موعد بداية الفصل الدراسي الأول للعام الجديد

وبدأ الفصل الدراسي الأول من ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ إلى الخميس ٢٣ يناير ٢٠٢٥، أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق ١١/ ١/ ٢٠٢٥، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق ٨/ ٢/ ٢٠٢٥ إلى الخميس الموافق ٥/ ٦/ ٢٠٢٥، على أن يكون موعد بدء امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق ٢٤/ ٥/ ٢٠٢٥.

وتنطلق امتحانات الدبلومات الفنية السبت ٣١/ ٥/ ٢٠٢٥، كما تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق ١٤/ ٦/ ٢٠٢٥.

وتبدأ إجازة نصف العام ستمتد لمدة أسبوعين بدءًا من يوم السبت الموافق ٢٥/ ١/ ٢٠٢٥ وتنتهي يوم الخميس الموافق ٦/ ٢/ ٢٠٢٥، على أن تشمل هذه المواعيد جميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.