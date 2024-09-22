بالتروسيكل، أولياء الأمور يصطحبون أبنائهم في أول أيام الدراسة بأسيوط (صور)
انطلقت صباح اليوم الأحد الدراسة بجميع مدارس محافظة أسيوط، في أول أيام العام الدراسي الجديد 2024 /2025 مع حضور بعض المراحل واستكمال باقي المراحل خلال أيام الأسبوع.
ورصدت فيتو خلال تغطيتها اليوم حضورا قليلا للمراحل الأولى بالمدارس الابتدائية و اصطحاب أولياء الأمور لأطفالهم الصغار في أول أيام العام الدراسي لتسكينهم في الفصول.
التروسيكل وسيلة مواصلات التلاميذ بأسيوط
وتصدر التروسيكل المشهد في اليوم الأول للدراسة، والذي يعد أبرز وسيلة مواصلات للطلاب التلاميذ وخاصة في القرى والنجوع بمحافظة أسيوط بالإضافة إلى مركبات التوك توك.
وانطلق أمس السبت العام الدراسي الجديد 2024-202، في عدد من المدارس على مستوى محافظات الجمهورية والتى تعمل بنظام الفترتين.
وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت بدء الدراسة بالمدارس أمس السبت الموافق ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤، على أن تنتهي الخميس الموافق ٥ يونيو ٢٠٢٥، وذلك بـ ٣٥ أسبوعًا، ويتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين.
موعد بداية الفصل الدراسي الأول للعام الجديد
ويبدأ الفصل الدراسي الأول من ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ إلى الخميس ٢٣ يناير ٢٠٢٥، أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق ١١/ ١/ ٢٠٢٥، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق ٨/ ٢/ ٢٠٢٥ إلى الخميس الموافق ٥/ ٦/ ٢٠٢٥، على أن يكون موعد بدء امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق ٢٤/ ٥/ ٢٠٢٥.
وتنطلق امتحانات الدبلومات الفنية السبت ٣١/ ٥/ ٢٠٢٥، كما تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق ١٤/ ٦/ ٢٠٢٥.
وتبدأ إجازة نصف العام ستمتد لمدة أسبوعين بدءًا من يوم السبت الموافق ٢٥/ ١/ ٢٠٢٥ وتنتهي يوم الخميس الموافق ٦/ ٢/ ٢٠٢٥، على أن تشمل هذه المواعيد جميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات
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