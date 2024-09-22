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رياضة

مبابي يكرر إنجاز كريم بنزيما مع ريال مدريد

مبابي وبنزيما، فيتو
مبابي وبنزيما، فيتو

تمكن الفرنسي كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، من تكرار ذكريات مواطنه كريم بنزيما خلال انتصار فريقه العريض بنتيجة (4-1) خلال مواجهة إسبانيول، مساء أمس السبت، في معقل الميرنجي ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة السادسة من منافسات الليجا.

وسجل لفريق ريال مدريد داني كارفاخال، رودريجو، فينيسيوس جونيور، وكيليان مبابي في الدقائق 58 و75 و78 و90، بينما أحرز هدف إسبانيول الوحيد تيبو كورتوا بالخطأ في مرماه.

مبابي يعادل إنجاز كريم بنزيما مع ريال مدريد 

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن كيليان مبابي هو اللاعب الثاني في ريال مدريد الذي يسجل ركلات جزاء في ثلاث مباريات متتالية في الليجا خلال القرن الحادي والعشرين (ثلاثة أهداف)، بعد كريم بنزيما الذي حقق ذلك بين مارس وأبريل 2022 (أيضا ثلاثة أهداف).

وبهذا الانتصار رفع ريال مدريد رصيده إلى 14 نقطة في وصافة جدول ترتيب الليجا بفارق نقطة وحيدة عن المتصدر برشلونة، بينما تجمد رصيد إسبانيول عند 7 نقاط في المركز الثالث عشر.

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مبابي كيليان مبابي ​ريال مدريد إسبانيول كريم بنزيما

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