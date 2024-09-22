مودريتش يفسر سبب أزمة ريال مدريد في المباريات الأخيرة

برر الكرواتي لوكا مودريتش نجم وقائد ريال مدريد، سبب أزمة الفريق المتمثلة في عدم التسجيل في المباريات الأخيرة بالشوط الأول، عقب الانتصار بنتيجة (4-1) في مواجهة إسبانيول، مساء أمس السبت، في معقل الميرنجي ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة السادسة من منافسات الليجا.

وسجل لفريق ريال مدريد داني كارفاخال، رودريجو، فينيسيوس جونيور، وكيليان مبابي في الدقائق 58 و75 و78 و90، بينما أحرز هدف إسبانيول الوحيد تيبو كورتوا بالخطأ في مرماه.

تصريحات لوكا مودريتش

وقال مودريتش، خلال تصريحاته لقناة النادي: "لقد قدمنا مباراة جيدة جدا، خاصة في الشوط الثاني. صحيح أننا نعاني من عدم تسجيل الأهداف في الشوط الأول، لكننا خلقنا الكثير من الفرص ولدينا مجال كبير للتحسن".

وأضاف: "أعتقد أننا لعبنا بشكل جيد جدا. لا أعلم إذا كانت الأفضل أم لا، لكن كانت مباراة متكاملة من البداية للنهاية، ويجب أن نستمر".

وتابع: "في الشوط الأول كانت لدينا صعوبة في مباريات سابقة، لكن اليوم لعبنا بشكل جيد. صحيح أننا نسجل أكثر في الشوط الثاني، ويعود ذلك للجانب البدني والجودة، حيث نمرر الكرة بسرعة، وهذا مهم أمام الفرق التي تتراجع دفاعيا، ونتلقى أهدافا لكننا لا نستسلم".

وكشف: "أنا سعيد جدا للعب 90 دقيقة، أشعر بحالة جيدة من الناحيتين البدنية والعقلية. لدينا مجال كبير للتحسن".

38 مباراة دون خسارة

وعن سلسلة 38 مباراة في الليجا دون خسارة، أوضح: "هذا يعكس الكثير، عدم خسارة مباريات لفترة طويلة أمر جميل، ويجب أن نستمر. يعود الفضل للجودة، الشخصية، والالتزام. الجميع مستعد عندما تأتي فرصته".

واختتم بالحديث عن الرباعي فينيسيوس، بيلينجهام، رودريجو، ومبابي، قائلا: "إنهم نجوم ويقومون بكل شيء بشكل جيد. لكن يمكننا التحسن أكثر، وسنستمر في المباريات القادمة. هذه المباراة قد تمنحنا الثقة".

وبهذا الانتصار رفع ريال مدريد رصيده إلى 14 نقطة في وصافة جدول ترتيب الليجا بفارق نقطة وحيدة عن المتصدر برشلونة، بينما تجمد رصيد إسبانيول عند 7 نقاط في المركز الثالث عشر.