سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 22 سبتمبر 2024

سعر اليورو ، استقر سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم الأحد الموافق 22 سبتمبر 2024، وفقا لآخر التحديثات.

وتقدم "فيتو"، سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية، مع تحديث لحظي للأسعار على مدار الساعة.

اليورو - فيتو

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سعر اليورو فى البنك المركزي المصري

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سعر اليورو في بنك مصر

53.64 جنيه للشراء.

54.28 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

53.62 جنيه للشراء.

54.28 جنيه للبيع.

اليورو - فيتو

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB

53.64 جنيه للشراء.

54.29 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول

ماذا تعرف عن عملة اليورو؟

اليورو (Euro) هى العملة الرسمية للاتحاد الأوروبي واليورو متقسم إلى 100 يوروسينت، كما أن اليورو يتم استعماله من قبل عدة دول معروفة باسم منطقة اليورو الدول ألا وهى: ( النمسا وبلجيكا وقبرص وفينلاندا وفرنسا والمانيا واليونان وايرلاندا وايطاليا ولوكسيمبورج ومالطا وهولاندا وپورتوجال وسلوفينيا وسلوفاكيا واسبانيا واستونيا) .