مقبرة للمواد البلاستيكية الدقيقة، علماء يكشفون معلومة مثيرة عن الشعاب المرجانية
تعتبر المخلفات البلاستيكية من أخطر المواد التي تهدد البيئة، لذلك تحرص الدول على التخلص منها بطريقة أمنة.
الشعاب المرجانية مقبرة للمواد البلاستيكية الدقيقة
وفي هذا السياق كشفت دراسة نشرتها مجلة " Science of The Total Environment" أن باحثين من اليابان وتايلاند أكتشفوا أن الشعاب المرجانية أصبحت «مقبرة» للمواد البلاستيكية الدقيقة، فقد وجدوا بأن هذه الكائنات الحية البحرية الرقيقة تمتص جزيئات البلاستيك الصغيرة وتحتفظ بها في جميع أجزائها، من سطحها الخارجي حتى هيكلها العظمي الصلب.
وتمكن الباحثون من الوصول إلى هذه النتيجة بعد تطويرهم لطريقة جديدة للكشف عن المواد البلاستيكية الدقيقة، والتي تم استخدامها على المرجان للمرة الأولى.
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