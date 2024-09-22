محافظ القاهرة يشهد طابور الصباح بمدرسة السيدة خديجة (صور)
شهد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة، طابور الصباح بمدرسة السيدة خديجة الصناعية بنات بطرة لمتابعة انتظام العملية التعليمية بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥.
وقدم محافظ القاهرة التهنئة لجميع الطالبات والمعلمين والعاملين بالمدرسة بالعام الدراسى الجديد، متمنيًا لهم عامًا دراسيًا موفقًا، كما قام بتوزيع عدد من الحقائب المدرسية والأدوات المكتبية على طلبة المدرسة بمناسبة العام الدراسى الجديد.
العام الدراسى الجديد
وأكد محافظ القاهرة أن الدولة تسعى لتوفير منظومة تعليمية متميزة قائمة على ضمان الجودة، مشيرًا إلى أن تطوير التعليم وعودة المدرسة لدورها الحقيقي وعودة الطلاب لها هو الدور الأساسي الذي تركز عليه وزارة التربية والتعليم حاليًا، لتحقيق عام دراسى منضبط.
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