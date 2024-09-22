الأحد 22 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

محافظ القاهرة يشهد طابور الصباح بمدرسة السيدة خديجة (صور)

محافظ القاهرة، فيتو
محافظ القاهرة، فيتو

شهد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة، طابور الصباح بمدرسة السيدة خديجة الصناعية بنات بطرة لمتابعة انتظام العملية التعليمية بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥.

نشاط وحيوية، حضور كبير في ثاني أيام العام الدراسي الجديد بالقاهرة والجيزة (صور)

توافد الطلاب على مدارس الدقهلية في أول العام الدراسي (صور)

وقدم محافظ القاهرة التهنئة لجميع الطالبات والمعلمين والعاملين بالمدرسة بالعام الدراسى الجديد، متمنيًا لهم عامًا دراسيًا موفقًا، كما قام بتوزيع عدد من الحقائب المدرسية والأدوات المكتبية على طلبة المدرسة بمناسبة العام الدراسى الجديد.


العام الدراسى الجديد

وأكد محافظ القاهرة أن الدولة تسعى لتوفير منظومة تعليمية متميزة قائمة على ضمان الجودة، مشيرًا إلى أن تطوير التعليم وعودة المدرسة لدورها الحقيقي وعودة الطلاب لها هو الدور الأساسي الذي تركز عليه وزارة التربية والتعليم حاليًا، لتحقيق عام دراسى منضبط.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

إبراهيم صابر السيدة خديجة العام الدراسي الجديد ثاني أيام العام الدراسي الجديد د إبراهيم صابر محافظ القاهرة محافظ القاهرة

مواد متعلقة

نشاط وحيوية، حضور كبير في ثاني أيام العام الدراسي الجديد بالقاهرة والجيزة (صور)

مدارس الوادي الجديد تتزين لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد

الأكثر قراءة

سعر جرام الذهب صباح اليوم الأحد 22 سبتمبر 2024

أسعار الدواجن اليوم تتراجع 3 جنيهات في الأسواق

الزمالك يعلن قائمة السوبر الأفريقي في هذا الموعد

دار الإفتاء ترد على دعوى أن المديح النبوي من بدع الصوفية؟

بدء صرف مرتبات شهر سبتمبر اليوم

موعد مباراة مانشستر سيتي وأرسنال في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

بالبالونات والشيكولاتة، مدرسة ابتدائية بالغربية تستقبل التلاميذ في أول أيام العام الدراسي (بث مباشر)

“لك حبي وفؤادي”، أجواء خاصة لتحية العلم في طابور المعاهد الأزهرية مع أول أيام الدراسة (فيديو)

ads

منوعات

المزيد

مقبرة للمواد البلاستيكية الدقيقة، علماء يكشفون معلومة مثيرة عن الشعاب المرجانية

بطلة أولمبية كورية تمثل دور قاتلة محترفة في مسلسل

قوته 6 درجات، زلزال يضرب منطقة سان لويس بالأرجنتين

بايدن ينتقد الرئيس الصيني على الهواء

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم السبت 21- 09- 2024 في الأسواق

سعر القصدير عالميا اليوم السبت 21-09-2024

أسعار الأرز بالأسواق اليوم السبت

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

بعد مشوار مشرف داخل المستطيل الأخضر.. أحمد فتحي يعتزل كرة القدم نهائيا (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 22-9-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 22-9-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الأحد 22-9-2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية