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الطريق إلى التتويج بعرش كأس القارات للأندية.. العين الاماراتي يلتقي أوكلاند سيتي.. والأهلي يترقب نتيجة المباراة

كأس القارات للأندية
كأس القارات للأندية

كأس القارات للأندية، يلتقي العين الإماراتي بطل آسيا ضيفه أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا اليوم الأحد في استاد هزاع بن زايد، في المواجهة الإقصائية لمنطقة أفريقيا- آسيا- المحيط الهادي من النسخة الجديدة لكأس القارات للأندية التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

ويلعب الفائز من مباراة العين وأوكلاند سيتي مع الأهلي بطل أفريقيا في 29 أكتوبر بالقاهرة، والفائز سيتوج بجائزة فرعية هي كأس أفريقيا- آسيا- المحيط الهادي.

ملاعب بطولة كأس القارات للأندية

 وستقام البطولة في ثلاث مدن عربية هي العين والقاهرة والدوحة، حيث اختار مجلس الاتحاد الدولي الأخيرة لاستضافة ثلاث مباريات من أصل خمس.

كما يلعب ديربي الأميركيتين الفائز بلقب كأس ليبرتادوريس لموسم 2024 مع باتشوكا المكسيكي الفائز بدوري أبطال أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي في 11 ديسمبر في الدوحة.

كأس التحدي 

ويخوض الفائز بينهما ما تمت تسميته من قبل فيفا كأس التحدي في 14 ديسمبر في الدوحة أيضًا، حيث يتواجه مع الفائز من مواجهة كأس أفريقيا - آسيا - المحيط الهادي، أي الأهلي أو العين - أوكلاند.

وفي 18 ديسمبر، تستضيف العاصمة القطرية ما أسماه فيفا نهائي كأس القارات للأندية حيث يلتقي ريال مدريد الإسباني، الفائز بدوري أبطال أوروبا، مع الفائز من مواجهة كأس التحدي.

ويقام نهائي البطولة في الذكرى السنوية الثانية لنهائي مونديال قطر 2022 للمنتخبات الوطنية وفق ما أفاد الاتحاد الدولي للعبة، علمًا بأن قطر استضافت نسختين من كأس العالم للأندية في 2019 و2020.

 

الطريق إلى التتويج بعرش كأس القارات للأندية FIFA

المباراة الأولي
المواجهة الإقصائية لمنطقة أفريقيا-آسيا-المحيط الهادئ
التاريخ: 22 سبتمبر 2024
الناديين: العين (الفائز بدوري أبطال آسيا لموسم 2023-2024) وأوكلاند سيتي (الفائز بدوري أبطال أوقيانوسيا لموسم 2024)
المكان: العين، الإمارات العربية المتحدة

المباراة الثانية
الاسم: كأس أفريقيا-آسيا-المحيط الهادئ
التاريخ: 29 أكتوبر 2024
الناديين: الأهلي (الفائز بدوري أبطال أفريقيا لموسم 2023-2024) والفائز من المواجهة الإقصائية لمنطقة أفريقيا-آسيا-المحيط الهادئ
المكان: القاهرة، مصر

المباراة الثالثة
الاسم: دربي الأمريكتين
التاريخ: 11 ديسمبر 2024
الناديين: الفائز بلقب كأس ليبرتادوريس لموسم 2024 وباتشوكا (الفائز بدوري أبطال أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي)
المكان: الدوحة، قطر

المباراة الرابعة
الاسم: كأس التحدي
التاريخ: 14 ديسمبر 2024
الناديين: الفائز بالمباراة 3 والفائز بالمباراة 2
المكان: الدوحة، قطر

المباراة الخامسة
الاسم: نهائي كأس القارات للأندية FIFA™
التاريخ: 18 ديسمبر 2024
الناديين: ريال مدريد (الفائز بدوري أبطال أوروبا لموسم 2023-2024) والفائز بكأس التحدي
المكان: الدوحة، قطر

 

وتطورت مسابقة كأس القارات للأندية منذ إطلاقها عام 2000 تحت اسم بطولة العالم للأندية، ونظمت النسخة الأولى في البرازيل بمشاركة ثمانية فرق من ستة اتحادات قارية، حيث أقيمت بالتوازي مع كأس الإنتركونتيننتال، التي كانت تجمع بين بطلي أوروبا وأميركا الجنوبية منذ 1960.

وفي أكتوبر 2017، وافق مجلس فيفا على اقتراح بشأن الاعتراف بجميع الفرق الأوروبية والأميركية الجنوبية الفائزة بكأس الإنتركونتيننتال التي لعبت بين عامي 1960 و2004، باعتبارها أبطالًا للعالم على صعيد الأندية.

بعد توقف المنافسة بين عامي 2001 و2004، استؤنفت البطولة عام 2005 تحت اسم كأس العالم للأندية، حيث أصبح يتنافس فيها عمالقة كل اتحاد قاري ثم دخلت البطولة مرحلة جديدة من التطور خلال عام 2024، مع إطلاق مسابقة كأس القارات للأندية.

موعد مباراة العين ضد أوكلاند سيتي في كأس إنتركونتيننتال

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موعد مباراة العين ضد أوكلاند سيتي في كأس إنتركونتيننتال

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