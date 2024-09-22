الأحد 22 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

درجات الحرارة اليوم الأحد 22-9-2024 في مصر

درجات الحرارة اليوم،
درجات الحرارة اليوم، فيتو
ads

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة، اليوم الأحد، ومن المتوقع أن يسود طقس حار رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

 

txt

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 22- 09- 2024

txt

الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس خلال الأسبوع الجاري ومناطق سقوط الأمطار

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس مائل للحرارة رطب ليلا وفي الصباح الباكر على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد، معتدل رطب على السواحل الشمالية.

 

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: الصغرى 23 والعظمى 32

القاهرة: المحسوسة: 34

العاصمة الإدارية: الصغرى 23 والعظمى 33

العاصمة الإدارية: المحسوسة: 35

6 أكتوبر: الصغرى 24 والعظمى 33

6 أكتوبر المحسوسة:  35

بنها: الصغرى 23 والعظمى  32

بنها المحسوسة: 34

الإسكندرية: الصغرى 22 والعظمى 29

الاسكندرية: المحسوسة: 32

العلمين الجديدة: الصغرى 22 والعظمى 28

العلمين الجديدة: المحسوسة: 31

مطروح: الصغرى 23 والعظمى 29

مطروح: المحسوسة: 32

سيوة: الصغرى 23   والعظمى 33

سيوة: المحسوسة: 35

كاترين الصغرى 14 والعظمى 28

كاترين: المحسوسة: 30

بورسعيد الصغرى 26 العظمى 30

بورسعيد: المحسوسة: 33

الزقازيق: الصغرى 22 والعظمى 31

الزقازيق: المحسوسة: 33

الإسماعيلية الصغرى 24 والعظمى  33

الإسماعيلية: المحسوسة:  35

السويس: الصغرى 24 والعظمى 33

السويس: المحسوسة: 35

شرم الشيخ الصغرى 27 والعظمى 36

شرم الشيخ: المحسوسة: 38

الغردقة الصغرى 27 والعظمى 37

الغردقة: المحسوسة: 39

الفيوم: الصغرى 23 والعظمى 34

الفيوم: المحسوسة: 36

بنى سويف الصغرى 22 والعظمى 34

بنى سويف: المحسوسة: 36

المنيا: الصغرى 22 والعظمى 34

المنيا: المحسوسة: 36

أسيوط الصغرى 23 والعظمى 35

أسيوط: المحسوسة: 37

سوهاج الصغرى  25 والعظمى 36

سوهاج: المحسوسة: 37

الأقصر الصغرى 26  والعظمى 39

الأقصر: المحسوسة: 40

أسوان: الصغرى 27 والعظمى 40

أسوان: المحسوسة: 41 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الأرصاد الجوية حالة الطقس الطقس هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

مواد متعلقة

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 22- 09- 2024

درجات الحرارة غدا الأحد 22-09-2024 في مصر

طقس الغد، أمطار متوسطة على هذه المناطق

تحذير من ارتفاع الأمواج في هذه الشواطئ غدا

البحوث الفلكية: غدا بداية الخريف، وهذا سبب تساوى الليل والنهار

الأرصاد لأولياء الأمور: تحسن ملحوظ في الطقس مع دخول المدارس

الأكثر قراءة

تبدأ من 16 جنيهًا، تعرف على أسعار 12 نوعًا من المانجو بالسوق

ابن المايسترو الذي احترف التمثيل، عامان على رحيل الفنان هشام سليم

درجات الحرارة اليوم الأحد 22-9-2024 في مصر

انطلاق طابور الصباح وتحية العلم بمحافظتي القاهرة والجيزة (فيديو وصور)

علنية وتبدأ بإثبات الحضور والغياب، ضوابط العمل بجلسات النواب

أسرة "تيتا زوزو" تهدى المسلسل للراحلين حسام شوقي وتامر فتحي

مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة تنسيق القبول بكليات جامعة الأزهر اليوم

توافد الطلاب على مدارس الدقهلية في أول العام الدراسي (صور)

ads

منوعات

المزيد

بطلة أولمبية كورية تمثل دور قاتلة محترفة في مسلسل

قوته 6 درجات، زلزال يضرب منطقة سان لويس بالأرجنتين

بايدن ينتقد الرئيس الصيني على الهواء

أسعار الفينو والجبن والألبان عشية بدء العام الدراسي الجديد بالجيزة (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم السبت 21- 09- 2024 في الأسواق

سعر القصدير عالميا اليوم السبت 21-09-2024

أسعار الأرز بالأسواق اليوم السبت

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

بعد مشوار مشرف داخل المستطيل الأخضر.. أحمد فتحي يعتزل كرة القدم نهائيا (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 22-9-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 22-9-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الأحد 22-9-2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية