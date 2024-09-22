خبير عسكري يكشف حيلة حزب الله للإفلات من الضربات السيبرانية الإسرائيلية
قال العميد ناجي ملاعب، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن حزب الله بلا شك تلقى ضربتين كبيرتين لا سيما وأن الاتصالات عصب العمليات العسكرية، وبالتالي لا يستطيع عناصر الحزب الاعتماد على الهواتف الذكية المحمولة ولا على البديل الذي تم اعتماده منذ خمس أشهر.
لجوء حزب الله للخطوط الأرضية
وتابع: من الممكن أن يلجأ حزب الله إلى خطوط الاتصال الأرضية التي صنعها منذ فترة للتواصل، موضحًا أن تلك الخطوط خاصة ومستقلة حتى عن وزارة الاتصالات اللبنانية ومن الصعب اختراقها.
تفجيرات البيجر بلبنان
وأضاف «ملاعب» خلال مداخلة مع قناة القاهرة الإخبارية، أن استهداف قادة الرضوان سيحدث إرباكا في عمليات حزب الله للتخطيط إلى المستقبل لا سيما وأن المستهدفين هم رأس القيادة في الحزب.
وأشار إلى أنه حتى من اسُتهدف خلال «تفجيرات البيجر» هم رعيل كامل مِن مَن يحتاجهم الحزب حتى ولو كانوا مدنين لبنانين أو إداريين أو حتى رجال إسعاف.
قصف حزب الله الأراضي الفلسطينية المحتلة
وأكد الخبير العسكري والاستراتيجي، أنه رغم الأضرار التي لحقت بحزب الله أن الجبهة لم تتغير والقدرات الدفاعية ما زالت موجودة ومن يًخدُم على هذه الجبهة من قوى عسكرية.
وتابع: رغم الغارات الإسرائيلية الأطول مسافة على المدى المفتوح والأعنف منذ الثامن من أكتوبر، استطاع حزب الله ان يقصف الأراضي الفلسطينية المحتلة بـ 100 صاروخ وصلت إلى صفد.
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