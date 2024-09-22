الدفاعات الإسرائيلية تتصدى لـ 15 صاروخا أطلقها حزب الله (فيديو)

لبنان، أطلق حزب الله فجر يوم الأحد رشقات صاروخية استهدفت إسرائيل.

ووثقت مقاطع فيديو الدفاعات الجوية الإسرائيلية وهي تتصدى لأكثر من 15 صاروخا في سماء الناصرة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن صفارات الإنذار انطلقت في الناصرة نتيجة هجوم واسع ومركب بدفعة كبيرة من الصواريخ والمسيرات.

سقوط مباشر في الناصرة pic.twitter.com/KeMW2AVg58 — زكريا (@Zekaa15) September 21, 2024

كما دوت صفارات الإنذار في يوقنعام جنوب حيفا، والعفولة، ومجدال هعيمق في مرج بن عامر.

وأشارت وسائل إعلام إلى أن حزب الله استهدف قاعدة رمات ديفيد الجوية الإسرائيلية وهي من أكبر القواعد والمطارات العسكرية، مبينة أن شهود عيان أكدوا سماع أصوات انفجارات بالقرب من القاعدة.

وكانت الخارجية الأمريكية قد دعت مواطنيها على مغادرة لبنان ما دامت هناك رحلات تجارية من مطار رفيق الحريري الدولي.

وقالت الخارجية الأمريكية: "تحث الولايات المتحدة المواطنين على مغادرة لبنان بينما لا تزال الخيارات التجارية متاحة في ضوء التوتر المستمر بين حزب الله وإسرائيل".



وأضافت: "في الوقت الحالي، تتوفر الرحلات الجوية التجارية، ولكن بسعة منخفضة. وإذا تفاقم الوضع الأمني، فقد تصبح الخيارات التجارية للمغادرة غير متاحة. يرجى التحقق من خيارات الطيران في مطار بيروت رفيق الحريري الدولي".

كما دعت أيضا وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية المواطنين الأردنيين لعدم السفر إلى لبنان، وطلبت من المقيمين هناك مغادرة الأراضي اللبناني "بأقرب وقت ممكن".

وذكرت الوزارة في منشور على حسابها في منصة "إكس" أن "الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة أكد أن هذه التوصية تأتي للحفاظ على سلامة المواطنين الأردنيين في لبنان، خصوصا في ظل الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية، التي تهدد أمن المنطقة برمتها".

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