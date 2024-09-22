الأحد 22 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

صفارات الإنذار تدوي شمال إسرائيل ودوي انفجارات (فيديو)

جنوب لبنان، فيتو
جنوب لبنان، فيتو

لبنان، أفادت تقارير إعلامية بأن صفارات الإنذار تدوي قرب حيفا وفي وادي عارة، تزامنا مع سماع دوي انفجارات متتالية.

وتحدثت عن إطلاق رشقة صاروخية من العيار الثقيل من جنوب لبنان باتجاه حيفا وعفولة عمق شمال إسرائيل.

وذكرت مصادر عبرية أن أصوات انفجارات عنيفة تُسمع في محيط قاعدة رامات ديفد بالشمال.

وكانت الخارجية الأمريكية قد دعت مواطنيها على مغادرة لبنان ما دامت هناك رحلات تجارية من مطار رفيق الحريري الدولي.

وقالت الخارجية الأمريكية: "تحث الولايات المتحدة المواطنين على مغادرة لبنان بينما لا تزال الخيارات التجارية متاحة في ضوء التوتر المستمر بين حزب الله وإسرائيل".


وأضافت: "في الوقت الحالي، تتوفر الرحلات الجوية التجارية، ولكن بسعة منخفضة. وإذا تفاقم الوضع الأمني، فقد تصبح الخيارات التجارية للمغادرة غير متاحة. يرجى التحقق من خيارات الطيران في مطار بيروت رفيق الحريري الدولي".

 

كما دعت أيضا وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية المواطنين الأردنيين لعدم السفر إلى لبنان، وطلبت من المقيمين هناك مغادرة الأراضي اللبناني "بأقرب وقت ممكن".

وذكرت الوزارة في منشور على حسابها في منصة "إكس" أن "الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة أكد أن هذه التوصية تأتي للحفاظ على سلامة المواطنين الأردنيين في لبنان، خصوصا في ظل الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية، التي تهدد أمن المنطقة برمتها".

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لبنان صفارات الإنذار وادي عارة سماع دوي انفجارات متتالية شمال اسرائيل جنوب لبنان

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