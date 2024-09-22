باحث سياسي: المواجهة بين حزب الله وإسرائيل دخلت مرحلة شديدة الخطورة

قال الدكتور توفيق شومان، الكاتب والباحث السياسي إنه منذ الثلاثاء الماضي دخلت المواجهة بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلي في مرحلة شديدة الخطورة وحرجة، في ظل إغلاق النوافذ الدبلوماسية، متابعا أن التصعيد هو المتوقع خلال الأيام والأسابيع المقبلة.

رغبة إسرائيل في الدمار الشامل

وأكد شومان خلال مداخلة هاتفية لقناة «القاهرة الإخبارية» أن الاحتلال الإسرائيلي استخدم التكنولوجيا المدنية لأهداف الدمار الشامل، وتجاوز لكل القواعد الدولية، ولكن السجل التاريخي لإسرائيل منذ العام 1948 حتى الآن يوضح أنها لم تنفذ أي قرار دولي.

خطورة الأوضاع بين حزب الله وإسرائيل

وأوضح الباحث السياسي، أن عدم مغادرة رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي من العاصمة اللبنانية بيروت للتوجه نحو نيويورك، له علاقة بتطور الأوضاع ووصولها إلى مرحلة خطيرة، لا سيما وأن التقديرات في بيروت بأن الأمور ذاهبة للمزيد من التدحرج وإلى مزيد من الحدة والعنف على كافة المناطق اللبنانية.

وتابع: الغرض من عدم مغادرة ميقاتي لبيروت هو متابعة الأوضاع وانتظار ما يمكن أن يحدث، خاصة وأن أكثر من مبعوث دولي يمكن أن يصل إلى بيروت في هذه الآونة لا سيما الفرنسي.