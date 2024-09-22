باحث بالشئون الدولية يكشف مفاجأة بشأن مخططات إسرائيل في لبنان

قال الدكتور طارق عبود، الباحث في الشئون الدولية والمحلل السياسي، إن العدو الإسرائيلي يمارس حربًا شعواء في لبنان، لافتًا إلى أنه يستهدف المدنيين إلى جانب الأهداف التي يقول إنها عسكرية، معقبًا: "هذا يعتبر خرقا للقوانين الدولية".

إقامة مستوطنات إسرائيلية في الجنوب اللبناني

وأضاف عبود خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل لديها أطماع في لبنان منذ عام 1948، حيث تستهدف حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل إقامة مستوطنات في الجنوب اللبناني.

هجمات الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان



وأفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن سلاح الجو الإسرائيلي يشن موجة أخرى من الهجمات على جنوب لبنان.



غارات الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان

وأعلنت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، أمس السبت، تسجيل أكثر من 50 غارة إسرائيلية على عدد من القرى الجنوبية في أقل من 40 دقيقة.