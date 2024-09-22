يورتشيتش: سعيد بالريمونتادا أمام الجيش الرواندي رغم صعوبة المباراة

عبر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، عن سعادته بالفوز على الجيش الرواندي، وحجز مكانه في دور المجموعات من دوري الأبطال، مؤكدا أن المباراة كانت صعبة للغاية بعدما نجح الضيف في تسجيل هدف مبكر، جعل الأمور أكثر صعوبة، ولكنه فخور برد فعل اللاعبين والعودة مرة أخرى بكل قوة والتعادل وتسجيل ٣ أهداف والتأهل للدور المقبل.

وشدد المدرب على أنه منذ توليه المهمة قبل 8 أشهر، والإدارة برئاسة المهندس ممدوح عيد يدعمونه بكل قوة، والجهاز الفني واللاعبون يقدمون كل شيء، وهو ما كان نتاج النتائج الرائعة والمنافسة على الدوري حتى النهاية، وكذلك الفوز بلقب كأس مصر، ودعم الإدارة يمنحه دفعة معنوية أخرى لبدء موسم قوي يعمل فيه على المنافسة مجددا على كل البطولات التي يشارك فيها الفريق.

وعبر المدير الفني عن سعادته الكبيرة بالدعم المقدم في ملف التعاقدات ووجود عناصر جديدة بدأت تشارك في بعض الدقائق، وتحتاج للتجانس فقط وستظهر بصورة أفضل في الفترة المقبلة مع المعسكر الذي سيقام مستقبلا.

مباراة بيراميدز والجيش الرواندي

وحقق فريق بيراميدز فوزا مثيرا على الجيش الرواندي بثلاثة أهداف مقابل هدف على استاد الدفاع الجوي في إطار إياب دور الـ ٣٢ من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وبهذه النتيجة تأهل فريق بيراميدز إلى دور المجموعات بإجمالي نتيجة المباراتين 4-2 بعد التعادل ذهابا 1-1.

اهداف مباراة بيراميدز والجيش الرواندي

أحرز داوودا هدف الجيش في الدقيقة 11، بتسديدة قوية عن طريق داودا سيدو بقدمه اليمنى من داخل منطقة الجزاء.

أحرز محمد الشيبي لاعب بيراميدز هدف التعادل بالدقيقة 45 من المباراة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء

ثم أضاف فيستون ماييلي الهدف الثاني لفريق بيراميدز 67 تم عزز التقدم كريم حافظ في الدقيقة 93

تشكيل بيراميدز أمام الجيش الرواندي

وكان التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - مهند لاشين - فخري لاكاي

خط الهجوم: فيستون ماييلي

طاقم حكام مباراة المصري والهلال الليبي

وأدار المباراة طاقم حكام من دولة تشاد بقيادة الحكم محمد علاو، وبوجولا عيسى المساعد الأول، وموسى حافظ المساعد الثاني، وعبد الكريم عثمان الحكم الرابع.

ويراقب المباراة مأمون بشارة من السودان، ويراقب أداء الحكام مانويل كانيدو من أنجولا.