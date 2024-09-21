دوري أبطال أفريقيا، بيراميدز يخطف تعادلا مثيرا من الجيش الرواندي في الشوط الأول

خطف فريق بيراميدز تعادلا مثيرا من فريق الجيش الرواندي بهدف لكل فريق، في الشوط الأول على استاد الدفاع الجوي في إطار إياب دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

مباراة بيراميدز والجيش الرواندي

أحرز داوودا هدف الجيش في الدقيقة 11، وتعادل محمد الشيبي في الدقيقة 44.

تشكيل بيراميدز أمام الجيش الرواندي

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة الجيش الرواندي في إطار لقاءات دوري أبطال أفريقيا

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - مهند لاشين - فخري لاكاي

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - أسامة جلال - كريم حافظ - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة - عبد الرحمن مجدي - يوسف أوباما - ومروان حمدي

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز والجيش الرواندي فى دوري أبطال أفريقيا

تذيع قناة أون تايم سبورتس مباراة بيراميدز والجيش الرواندى اليوم السبت، ولكن يمكن مشاهدة جميع مباريات بيراميدز فى دوري أبطال أفريقيا 2025 بدءا من دور المجموعات من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.

بيراميدز والجيش الرواندي

ويسعي بيراميدز إلى تحقيق الفوز علي الجيش الرواندي وخطف بطاقة التاهل لدور المجموعات.

ويطمح بيراميدز في تخطى عقبة الجيش الرواندي من أجل مواصلة مشواره بقوة في بطولة دوري أبطال إفريقيا من أجل الفوز بأول ألقابه القارية، خاصة بعد التدعيمات الكبيرة التي قام بها في فترة الانتقالات الجارية حاليًا.

إلى جانب ذلك بيراميدز نجح في أن يحقق أول لقب محلي بالتتويج بلقب كأس مصر على حساب زد.

طاقم حكام مباراة المصري والهلال الليبي

ويدير المباراة طاقم حكام من دولة تشاد بقيادة الحكم محمد علاو، وبوجولا عيسى المساعد الأول، وموسى حافظ المساعد الثاني، وعبد الكريم عثمان الحكم الرابع.

ويراقب المباراة مأمون بشارة من السودان، ويراقب أداء الحكام مانويل كانيدو من أنجولا.