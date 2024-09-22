مصرع عامل غرقًا بنهر النيل في سوهاج

تلقى مأمور مركز شرطة العسيرات بلاغا يفيد بغرق شخص بنهر النيل، وتم انتشال جثته ونقلها إلى مستشفى المنشأة المركزي تحت تصرف النيابة، وأخطرت الجهات الأمنية للتحقيقات.

تلقى اللواء صبري عزب مدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية ما يفيد تلقيه من وحدة مباحث العسيرات بغرق المدعو عبد الله ا م ى- سن 18 عامل ومقيم دائرة المركز، وتبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بها – وتم نقلها لمشرحة مستشفى المنشأة المركزي

التحقيقات تكشف أسباب الوفاة وتنفي الشبهة الجنائية

وخلال التحقيقات أفاد والد المتوفـي القذافـي م ي م- سن 52 عامل، وكذلك شاهد الواقعة حازم م خ م- سن 22 عامل، ومقيمان بذات الناحية أنه أثناء قيام المذكور بالاستحمام بنهر النيل ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار وتوفـي غرقًا، وأيد الأول ما جاء بأقواله ولم يتهما أحدًا بالتسبب فـي ذلك، ونفيا الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " إسفكسيا الغرق " تحرر المحضر اللازم وأحيل للنيابة للتحقيقات.