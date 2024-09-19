مصرع شخص عشريني غرقا في نهر النيل بالمنيا

لقى شخص مصرعه غرقا، بنهر النيل، بإحدى قرى مركز مغاغة شمال محافظة المنيا، تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

مصرع شخص غرقا في نهر النيل بالمنيا

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا غرفة من عمليات النجدة، يفيد بمصرع شخص غرقا بنهر النيل وتحديدا أمام قرية شارونة التابعة إداريا لمركز مغاغة شمال محافظة المنيا.

مصرع شخص غرقا بالمنيا

على الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري وسيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، تبين مصرع "عبده.ع" 22 سنة، عامل، ومقيم بمحافظة البحيرة، غرقا أثناء الاستحمام.

مستشفى مغاغة المركزي

وتم انتشال الجثمان من قبل قوات الإنقاذ النهري وإيداعه داخل مشرحة مستشفى مغاغة المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.