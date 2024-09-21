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خارج الحدود

وزير الخارجية يلتقي سكرتيرة لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا

وزير الخارجية، فيتو
وزير الخارجية، فيتو

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع الدكتورة رولا دشتي السكرتيرة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا)، اليوم السبت، على هامش مشاركته في الشق رفيع المستوى من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وأعرب وزير الخارجية خلال اللقاء عن التقدير للتعاون المستمر مع الإسكوا في مختلف مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والحرص على المشاركة والانخراط في مختلف الاجتماعات والفعاليات والأنشطة التي تنظمها اللجنة في مختلف القطاعات، مشيدًا بالدعم الذي تقدمه لمصر في صياغة عدد من الخطط والاستراتيجيات الوطنية، ومشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون خلال المرحلة المقبلة في مختلف الموضوعات.

وأكد د.عبد العاطي التزام الدولة المصرية بتحقيق التنمية المستدامة في أبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال توطين أجندة 2030 في مختلف المجالات والجهود الوطنية. 

وأشار إلى أن المبادرات الوطنية ذات الصلة بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمصر، وعلى رأسها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي تهدف بالأساس إلى تحقيق التنمية والقضاء على الفقر، خاصة بالمناطق الريفية. 

كما حرص وزير الخارجية على دعوة اللجنة لتكثيف تواصلها مع مختلف الأطراف الإقليمية وبنوك التمويل بهدف توفير تمويل التنمية لدول المنطقة، معربًا عن التقدير لجهد اللجنة اتصالًا بدعم حقوق الشعب الفلسطيني.

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الخارجية الأمم المتحدة آسيا

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